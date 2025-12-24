https://sarabic.ae/20251224/نتنياهو-حيدنا-التهديد-النووي-الإيراني-وحماس-ترفض-نزع-سلاحها-خلافًا-لخطة-ترامب-1108522038.html

نتنياهو: حيدنا التهديد النووي الإيراني وحماس ترفض نزع سلاحها خلافًا لخطة ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمكنت من تحييد خطرين رئيسيين مصدرهما إيران، يتمثلان في التهديد النووي وخطر الصواريخ الباليستية، مؤكدًا... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل تمتلك تفوقًا جويًا بفضل طياريها والطائرات المتطورة التي في حوزتها"، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يشكل ركيزة أساسية في منظومة الردع الإسرائيلية. وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو، إن "إسرائيل شهدت هجومًا جديدًا من حركة حماس"، مؤكدًا أن الحركة أعلنت بوضوح أنها لا تنوي نزع سلاحها خلافًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا: "سنرد وفقًا لذلك". واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، "حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب المكوّنة من 20 بندًا"، مشددًا على أن إسرائيل ستتعامل بحزم مع أي خرق.وأكد نتنياهو، أن "إسرائيل خرجت "أقوى" من الحرب التي خاضتها على مختلف الجبهات"، معتبرًا أن بلاده غيّرت وجه الشرق الأوسط ومصيرها خلال الفترة الماضية. وختم نتنياهو بالقول إن "إسرائيل حققت إنجازات كبيرة سيكون لها انعكاسات إقليمية ودولية"، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي طورتها إسرائيل باتت اليوم تسهم في حماية أجواء أوروبا.وأفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، الإثنين الماضي، نقلا عن شهادات سكانية في مدن غربي ووسط إيران، بإجراء تجارب إطلاق صواريخ في مناطق متفرقة من البلاد.ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن مصادر محلية، أنباء عن تجارب إطلاق صواريخ في محافظات إيرانية مختلفة. وكتبت الوكالة على قناتها على "تلغرام": "ترد تقارير عن تجارب إطلاق صواريخ في خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد".كما ورد في وقت سابق، أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أجرى زيارة تفقدية لوحدات عسكرية متمركزة غربي البلاد.وأكد حاتمي خلال الزيارة، أهمية اليقظة والاستعداد، محذرا من أن "الجيش الإيراني ملتزم بمواجهة جميع الأعمال العدائية بعزم لا يلين"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.واستعرض اللواء أمير حاتمي جاهزية القوات وقدراتها العملياتية، مشيرا إلى أن "معنويات القوات المتمركزة على طول الحدود مرتفعة للغاية، وأن المعدات والموارد قد جرى تحديثها استنادا إلى الخبرات المكتسبة من حرب الـ12 يوما، التي فرضتها إسرائيل". وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة. وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط. كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير". وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

