مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: رفض "حماس" العلني لنزع سلاحها يمثل انتهاكا صارخا للاتفاق

اتهمت إسرائيل حركة "حماس" باستمرار انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام المكونة من 20 نقطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108466413_0:6:1126:639_1920x0_80_0_0_594d67d57c18aefa31a20cb5fab426e7.jpg
وأكد بيان، نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة "إكس"، أن رفض حماس العلني والمستمر لنزع سلاحها يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاق، مشيرًا إلى أن نوايا الحركة العنيفة تأكدت مرة أخرى اليوم من خلال تفجير عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي. وختم البيان بتأكيد أن إسرائيل سترد على هذه الانتهاكات بالطريقة المناسبة.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وأكد بيان، نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة "إكس"، أن رفض حماس
العلني والمستمر لنزع سلاحها يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاق، مشيرًا إلى أن نوايا الحركة العنيفة تأكدت مرة أخرى اليوم من خلال تفجير عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وأضاف المكتب أن على "حماس" الالتزام بالاتفاق الذي وقّعته، والذي يتضمن إزالتها من الحكم في قطاع غزة، ونزع سلاحها الكامل، واجتثاث التطرف من صفوفها.
وختم البيان بتأكيد أن إسرائيل
سترد على هذه الانتهاكات بالطريقة المناسبة.
وفي السياق نفسه، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال مزرية، في ظل احتياجات إنسانية هائلة يعاني منها السكان، موضحة أن سكان غزة يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، مشيرة إلى أن طواقمها تواصل العمل على الأرض رغم الظروف البالغة الصعوبة التي تعيق إيصال المساعدات والخدمات الأساسية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب
، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة
، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.