فيدان يناقش مع وفد من "حماس" تنفيذ المرحلة الثانية من خطة سلام غزة

أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد التقى، اليوم الأربعاء، وفداً من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية، لبحث... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

ركز اللقاء، الذي عقد في العاصمة أنقرة، على تعزيز الجهود الدبلوماسية لدفع تنفيذ اتفاق السلام بين إسرائيل و"حماس"، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر، بحسب ما ذكرت صحيفة "حريت دايلي نيوز" التركية. وأكد فيدان خلال الاجتماع التزام تركيا الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، مشيراً إلى الجهود التركية المستمرة لتوفير المساعدات الإنسانية والمأوى لسكان غزة. كما شكا الوفد من أن إسرائيل تسمح بدخول 60% فقط من شاحنات المساعدات الإنسانية، ما يعيق تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من غذاء وأدوية ووقود. وشملت المباحثات تبادل وجهات النظر حول محادثات المصالحة الجارية بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما بين "حماس" و"فتح"، بالإضافة إلى مناقشة السياسات الإسرائيلية التي تعيق الاستقرار في الضفة الغربية.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

