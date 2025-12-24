"حماس": الاحتلال يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/حماس-الاحتلال-يعرقل-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1108512449.html
"حماس": الاحتلال يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
"حماس": الاحتلال يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إعاقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لأنها تلزمه بالانسحاب الكامل وفتح... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T07:09+0000
2025-12-24T07:09+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03e0b0360eea638c36da020883e4baf9.jpg
وأوضح نعيم، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أن "الاحتلال لا يزال مستمرًا في انتهاك جميع البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى، ويماطل في تنفيذ استحقاقاتها، ويعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية، رغم التزام فصائل المقاومة بتنفيذ كل ما هو مطلوب منها"، على حد قوله.وأشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين وإصابة نحو ألف آخرين، إضافة إلى هدم المباني وتدمير البنية التحتية، واستمرار منع إدخال المساعدات وعرقلة عمليات إعادة التأهيل.وأضاف أن الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح، رغم أن الاتفاق ينص على فتحه بعد تسليم الأسرى الأحياء، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا لبنود الاتفاق.وحول المسار التفاوضي، قال نعيم إن "التغذية الراجعة للمفاوضات التي جرت بين الوسطاء والطرف الأمريكي في مدينة ميامي تشير إلى أنها كانت "إيجابية وبنّاءة" بشأن المرحلة الأولى واستحقاقاتها والخروقات الإسرائيلية"، مشددًا على أن المطلوب هو البدء الفوري بالمرحلة الثانية، وهو أمر يبقى مرهونًا بمدى رغبة واستعداد الضامن الأمريكي للضغط على الاحتلال.وأشار إلى أن طبيعة عمل هذه القوات ومهمتها وحدودها وقواعد الاشتباك غير واضحة في أي من الوثائق المتعلقة بالاتفاق، مؤكدًا أن حركة حماس شددت على أن أي قوة دولية تصل إلى غزة يجب أن يقتصر دورها على الفصل بين الأطراف، ومراقبة وقف إطلاق النار، ورفع التقارير، ومنع التصعيد، من دون أي تدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي أو إدارة قطاع غزة.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20251223/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-وجود-قوات-دولية-في-غزة-أمر-جيد-ولكن-وفق-ضوابط-محددة-1108489921.html
https://sarabic.ae/20251223/أونروا-الأوضاع-الإنسانية-في-غزة-ما-زالت-كارثية-1108479366.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22da01c791f130b52f5edfe8923b2bdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

"حماس": الاحتلال يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

07:09 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إعاقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لأنها تلزمه بالانسحاب الكامل وفتح المعابر والبدء بفترة التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح نعيم، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أن "الاحتلال لا يزال مستمرًا في انتهاك جميع البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى، ويماطل في تنفيذ استحقاقاتها، ويعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية، رغم التزام فصائل المقاومة بتنفيذ كل ما هو مطلوب منها"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين وإصابة نحو ألف آخرين، إضافة إلى هدم المباني وتدمير البنية التحتية، واستمرار منع إدخال المساعدات وعرقلة عمليات إعادة التأهيل.
وأضاف أن الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح، رغم أن الاتفاق ينص على فتحه بعد تسليم الأسرى الأحياء، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا لبنود الاتفاق.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": وجود قوات دولية في غزة أمر جيد ولكن وفق ضوابط محددة
أمس, 12:55 GMT
وحول المسار التفاوضي، قال نعيم إن "التغذية الراجعة للمفاوضات التي جرت بين الوسطاء والطرف الأمريكي في مدينة ميامي تشير إلى أنها كانت "إيجابية وبنّاءة" بشأن المرحلة الأولى واستحقاقاتها والخروقات الإسرائيلية"، مشددًا على أن المطلوب هو البدء الفوري بالمرحلة الثانية، وهو أمر يبقى مرهونًا بمدى رغبة واستعداد الضامن الأمريكي للضغط على الاحتلال.
وفي ما يتعلق بتشكيل قوة الاستقرار الدولية، أكد نعيم أنه لا توجد حتى الآن أي بوادر إيجابية لتشكيل هذه القوة، لافتًا إلى وجود حراكات إقليمية ودولية يشرف عليها الطرف الأميركي، من دون استجابة واضحة للانخراط فيها.
وأشار إلى أن طبيعة عمل هذه القوات ومهمتها وحدودها وقواعد الاشتباك غير واضحة في أي من الوثائق المتعلقة بالاتفاق، مؤكدًا أن حركة حماس شددت على أن أي قوة دولية تصل إلى غزة يجب أن يقتصر دورها على الفصل بين الأطراف، ومراقبة وقف إطلاق النار، ورفع التقارير، ومنع التصعيد، من دون أي تدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي أو إدارة قطاع غزة.
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
"أونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة ما زالت كارثية
أمس, 07:06 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала