وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: السلطة جاهزة لتولي مسؤولية غزة ونترقب لقاء ترامب ونتنياهو

أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن "العلاقة بين روسيا وفلسطين تاريخية، مبنية على الاحترام وتبادل المعرفة"، معتبرة أن "روسيا كانت دائمًا داعمة...

وأشارت إلى أن "روسيا قوة عظمى قادرة على لعب دور مميز في هذه المرحلة سواء على الصعيد الدولي، أو من خلال الأمم المتحدة أو علاقاتها الثنائية مع الدول المختلفة"، مضيفة أن "روسيا هي أول من يدفع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".اتفاق شرم الشيخ وفر هدنة مؤقتة ولم يحدث تغييرًا جوهريًا في الواقع الإنسانيورأت أن "المرحلة الأولى من هدنة غزة لم تنفذ بالكامل، في ظل الخروقات الإسرائيلية الواضحة والتأخير في تنفيذ الالتزامات"، معتبرة أنه "حتى الحديث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية غير مضمون"، لافتة إلى أنه "من دون ضغط دولي حقيقي هناك مخاوف مشروعة من تعطيل هذا المسار، لذلك فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب ضغطًا دوليًا وعربيًا على إسرائيل للعمل على تنفيذ الاتفاق".الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربيةوعن دور الحكومة في قطاع غزة، قالت الوزيرة الفلسطينية إن "الحكومة طالما كانت هي متحملة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهناك جهود سياسية وإنسانية حثيثة من قبلها في ظل ظروف شديدة التعقيد، كما تعمل على الدعم الدولي والتعافي"، مؤكدة أن "الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".وتابعت: "القيادة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير في حوار دائم ومستمر مع كافة فصائل منظمة التحرير، وهذا جزء أساسي من الوحدة الوطنية"، مشددة أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".وردًا على سؤال حول اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، قالت الخليلي: "ننظر إلى هذا اللقاء بحذر وسيكون مفصليًا، إذا أسهم في الضغط على إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار وضمان احترام القانون الدولي وفتح آفاق سياسية حقيقية، وأي نتائج لا تحقق ذلك ستبقى في إطار إدارة الأزمة لا حلها". ماذا عن النساء الفلسطينيات؟وتابعت أن "النساء المقدسيات يتعرضن إلى إجراءات خاصة في الإقامة ولمّ الشمل والتهديد بالاعتقال والهدم البيتي، كما أن النساء في المخيمات يعشن حالة من عدم الاستقرار"، لافتة إلى أن "وزارة شؤون المرأة تعمل مع الشركاء الحكوميين والوطنيين لتقديم الدعم لجميع الأسر وعلى وجه الخصوص للنساء".وعن دور المرأة على صعيد المشاركة في العملية الانتخابية، قالت: "نحن كدولة فلسطين التزمنا بتعزيز المساواة بين الجنسين، والحكومة الفلسطينية أكدت على المساواة بين المرأة والرجل"، مشيرة إلى "تخصيص منظمة التحرير كوتة نسائية لا تقل عن 30 بالمائة، ما يعزز دور النساء في صنع القرار".

