وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: السلطة جاهزة لتولي مسؤولية غزة ونترقب لقاء ترامب ونتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/وزيرة-شؤون-المرأة-الفلسطينية-السلطة-جاهزة-لتولي-مسؤولية-غزة-ونترقب-لقاء-ترامب-ونتنياهو-1108516287.html
وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: السلطة جاهزة لتولي مسؤولية غزة ونترقب لقاء ترامب ونتنياهو
وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: السلطة جاهزة لتولي مسؤولية غزة ونترقب لقاء ترامب ونتنياهو
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن "العلاقة بين روسيا وفلسطين تاريخية، مبنية على الاحترام وتبادل المعرفة"، معتبرة أن "روسيا كانت دائمًا داعمة... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T10:28+0000
2025-12-24T10:28+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108516463_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_03a3d7558a35940370661cfaf46ecc8c.jpg
وأشارت إلى أن "روسيا قوة عظمى قادرة على لعب دور مميز في هذه المرحلة سواء على الصعيد الدولي، أو من خلال الأمم المتحدة أو علاقاتها الثنائية مع الدول المختلفة"، مضيفة أن "روسيا هي أول من يدفع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".اتفاق شرم الشيخ وفر هدنة مؤقتة ولم يحدث تغييرًا جوهريًا في الواقع الإنسانيورأت أن "المرحلة الأولى من هدنة غزة لم تنفذ بالكامل، في ظل الخروقات الإسرائيلية الواضحة والتأخير في تنفيذ الالتزامات"، معتبرة أنه "حتى الحديث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية غير مضمون"، لافتة إلى أنه "من دون ضغط دولي حقيقي هناك مخاوف مشروعة من تعطيل هذا المسار، لذلك فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب ضغطًا دوليًا وعربيًا على إسرائيل للعمل على تنفيذ الاتفاق".الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربيةوعن دور الحكومة في قطاع غزة، قالت الوزيرة الفلسطينية إن "الحكومة طالما كانت هي متحملة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهناك جهود سياسية وإنسانية حثيثة من قبلها في ظل ظروف شديدة التعقيد، كما تعمل على الدعم الدولي والتعافي"، مؤكدة أن "الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".وتابعت: "القيادة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير في حوار دائم ومستمر مع كافة فصائل منظمة التحرير، وهذا جزء أساسي من الوحدة الوطنية"، مشددة أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".وردًا على سؤال حول اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، قالت الخليلي: "ننظر إلى هذا اللقاء بحذر وسيكون مفصليًا، إذا أسهم في الضغط على إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار وضمان احترام القانون الدولي وفتح آفاق سياسية حقيقية، وأي نتائج لا تحقق ذلك ستبقى في إطار إدارة الأزمة لا حلها". ماذا عن النساء الفلسطينيات؟وتابعت أن "النساء المقدسيات يتعرضن إلى إجراءات خاصة في الإقامة ولمّ الشمل والتهديد بالاعتقال والهدم البيتي، كما أن النساء في المخيمات يعشن حالة من عدم الاستقرار"، لافتة إلى أن "وزارة شؤون المرأة تعمل مع الشركاء الحكوميين والوطنيين لتقديم الدعم لجميع الأسر وعلى وجه الخصوص للنساء".وعن دور المرأة على صعيد المشاركة في العملية الانتخابية، قالت: "نحن كدولة فلسطين التزمنا بتعزيز المساواة بين الجنسين، والحكومة الفلسطينية أكدت على المساواة بين المرأة والرجل"، مشيرة إلى "تخصيص منظمة التحرير كوتة نسائية لا تقل عن 30 بالمائة، ما يعزز دور النساء في صنع القرار".
https://sarabic.ae/20251224/حماس-الاحتلال-يعرقل-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1108512449.html
https://sarabic.ae/20251223/مصر-والسعودية-تبحثان-الدفع-نحو-تنفيذ-استحقاقات-المرحلة-الثانية-اتفاق-غزة-1108500364.html
https://sarabic.ae/20251223/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-وجود-قوات-دولية-في-غزة-أمر-جيد-ولكن-وفق-ضوابط-محددة-1108489921.html
https://sarabic.ae/20251223/أونروا-الأوضاع-الإنسانية-في-غزة-ما-زالت-كارثية-1108479366.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108516463_152:0:1127:731_1920x0_80_0_0_5b5f5f3565cac649ed5e97d1c6d227c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: السلطة جاهزة لتولي مسؤولية غزة ونترقب لقاء ترامب ونتنياهو

10:28 GMT 24.12.2025
© Photo / Joe Lahoud / وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي
وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Photo / Joe Lahoud / وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي
تابعنا عبر
حصري
أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن "العلاقة بين روسيا وفلسطين تاريخية، مبنية على الاحترام وتبادل المعرفة"، معتبرة أن "روسيا كانت دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، لذلك ندعوها للعب دور أكبر في هذه المرحلة لتحقيق ضغط دولي لإنهاء الاحتلال والعدوان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأشارت إلى أن "روسيا قوة عظمى قادرة على لعب دور مميز في هذه المرحلة سواء على الصعيد الدولي، أو من خلال الأمم المتحدة أو علاقاتها الثنائية مع الدول المختلفة"، مضيفة أن "روسيا هي أول من يدفع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
"حماس": الاحتلال يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
07:09 GMT
اتفاق شرم الشيخ وفر هدنة مؤقتة ولم يحدث تغييرًا جوهريًا في الواقع الإنساني

الخليلي، وفي لقاءٍ خاص عبر "سبوتنيك"، قيّمت المرحلة الأولى من الهدنة في قطاع غزة، قائلة إن "الشعب الفلسطيني يواجه كارثة غير مسبوقة نتيجة الحرب الإسرائيلية"، معتبرة أن "أي هدنة لا تفضي إلى وقف إطلاق النار وتضمن حلًا سياسيًا قائمًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ستبقى هدنة هشة لا تعالج جذور المشكلة"، مؤكدة أن "المطلوب موقف دولي مسؤول يرتكز على القانون الدولي والعدالة لا على إدارة الأزمات، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما جرى نجاحًا طالما لم تُرفع القيود ويتحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار".


ورأت أن "المرحلة الأولى من هدنة غزة لم تنفذ بالكامل، في ظل الخروقات الإسرائيلية الواضحة والتأخير في تنفيذ الالتزامات"، معتبرة أنه "حتى الحديث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية غير مضمون"، لافتة إلى أنه "من دون ضغط دولي حقيقي هناك مخاوف مشروعة من تعطيل هذا المسار، لذلك فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب ضغطًا دوليًا وعربيًا على إسرائيل للعمل على تنفيذ الاتفاق".
اجتماه لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
مصر والسعودية تبحثان الدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية اتفاق غزة
أمس, 17:56 GMT
الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية
وعن دور الحكومة في قطاع غزة، قالت الوزيرة الفلسطينية إن "الحكومة طالما كانت هي متحملة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهناك جهود سياسية وإنسانية حثيثة من قبلها في ظل ظروف شديدة التعقيد، كما تعمل على الدعم الدولي والتعافي"، مؤكدة أن "الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وأوضحت أن "القرارات والاعتراف بدولة فلسطين هي بمثابة تمكين الحكومة من ممارسة مسؤولياتها على كل دولة فلسطين، وبالتالي لا بد من الضغط على إسرائيل لتولي الحكومة لمسؤولياتها في قطاع غزة مع رفض أي شكل من أشكال الاستعمار للقطاع عبر استقدام قوات أجنبية"، مشددة على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وفتح حوار شامل وطني، لأن دون هذه الوحدة ستبقى القضية الفلسطينية مهزوزة أمام العالم، وعلى ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطين، عاصمتها القدس".
وتابعت: "القيادة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير في حوار دائم ومستمر مع كافة فصائل منظمة التحرير، وهذا جزء أساسي من الوحدة الوطنية"، مشددة أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": وجود قوات دولية في غزة أمر جيد ولكن وفق ضوابط محددة
أمس, 12:55 GMT
وردًا على سؤال حول اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، قالت الخليلي: "ننظر إلى هذا اللقاء بحذر وسيكون مفصليًا، إذا أسهم في الضغط على إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار وضمان احترام القانون الدولي وفتح آفاق سياسية حقيقية، وأي نتائج لا تحقق ذلك ستبقى في إطار إدارة الأزمة لا حلها". ماذا عن النساء الفلسطينيات؟
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
"أونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة ما زالت كارثية
أمس, 07:06 GMT

وعن واقع النساء نتيجة الحرب على قطاع غزة، كشفت أن "الحرب فاقمت أوضاع النساء صعوبة"، لافتة إلى أن "وزارة شؤون المرأة، وضمن استراتيجيتها، تؤكد على حماية المرأة الفلسطينية الشريكة في عملية التحرر الوطني والاجتماعي".
وتابعت أن "النساء المقدسيات يتعرضن إلى إجراءات خاصة في الإقامة ولمّ الشمل والتهديد بالاعتقال والهدم البيتي، كما أن النساء في المخيمات يعشن حالة من عدم الاستقرار"، لافتة إلى أن "وزارة شؤون المرأة تعمل مع الشركاء الحكوميين والوطنيين لتقديم الدعم لجميع الأسر وعلى وجه الخصوص للنساء".
وعن دور المرأة على صعيد المشاركة في العملية الانتخابية، قالت: "نحن كدولة فلسطين التزمنا بتعزيز المساواة بين الجنسين، والحكومة الفلسطينية أكدت على المساواة بين المرأة والرجل"، مشيرة إلى "تخصيص منظمة التحرير كوتة نسائية لا تقل عن 30 بالمائة، ما يعزز دور النساء في صنع القرار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала