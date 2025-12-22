إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية قد تكون تمهيدا لضربة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/إسرائيل-تحذر-الولايات-المتحدة-من-أن-تدريبات-إيران-الصاروخية-قد-تكون-تمهيدا-لضربة-1108446459.html
إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية قد تكون تمهيدا لضربة
إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية قد تكون تمهيدا لضربة
سبوتنيك عربي
حذر مسؤولون إسرائيليون خلال عطلة نهاية الأسبوع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التدريبات الصاروخية التي يجريها الحرس الثوري الإيراني قد تكون تمهيدًا... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T02:09+0000
2025-12-22T02:09+0000
العالم
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093342854_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_da193551fa9a8312e33669e1bd4a77a5.jpg
واشنطن –سبوتنيك. ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اتصالًا هاتفيًا يوم السبت بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أبلغه فيه بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء المناورات الصاروخية التي بدأها الحرس الثوري الإيراني قبل عدة أيام.ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي القوات المسلحة في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنسيق وثيق في ما يتعلق بالاستعدادات الدفاعية.وأضاف التقرير، أن كوبر زار تل أبيب أمس الأحد وعقد اجتماعًا مع زامير وكبار قادة الجيش الإسرائيلي، جرى خلاله بحث الوضع القائم.وشنّت إسرائيل، ليل 13 يونيو/ حزيران، عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الضربات الجوية وعمليات التخريب منشآت نووية، وقيادات عسكرية، وعلماء بارزين في الفيزياء النووية، إضافة إلى قواعد جوية.ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يومًا، وشاركت الولايات المتحدة أيضًا عبر تنفيذ ضربة واحدة ليل 22 يونيو/ حزيران استهدفت منشآت نووية إيرانية. وبعد ذلك، وجّهت طهران مساء 23 يونيو ضربات صاروخية إلى قاعدة العديد الأميركية في قطر، مؤكدة أنها لا تعتزم المضي في تصعيد إضافي.وعقب ذلك، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون إيران قد "فرّغت غضبها" بضرب القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، وأن يصبح الطريق مفتوحًا أمام السلام والتوافق في الشرق الأوسط.وأضاف أن إسرائيل والجمهورية الإسلامية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتحول بعد 24 ساعة إلى "إنهاء رسمي لحرب الأيام الـ12".وبعد الضربات، أعلنت إيران نيتها إعادة إعمار المنشآت التي تعرضت للهجوم ومواصلة تطوير قطاعها النووي، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة داخل الجمهورية الإسلامية، مع تأكيد طهران استعدادها لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بشأن برنامجها النووي في ضوء مخاوف الغرب.
https://sarabic.ae/20251221/إعلام-المنظومة-الأمنية-في-إسرائيل-ترصد-بداية-ترميم-إيران-لقدراتها-الصاروخية-1108443007.html
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093342854_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_65da3a62056b4a0d58c2d04a88eb7300.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية قد تكون تمهيدا لضربة

02:09 GMT 22.12.2025
© AP Photoصاروخ إيراني في سماء إسرائيل
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حذر مسؤولون إسرائيليون خلال عطلة نهاية الأسبوع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التدريبات الصاروخية التي يجريها الحرس الثوري الإيراني قد تكون تمهيدًا لشن ضربة ضد إسرائيل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
واشنطن –سبوتنيك. ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اتصالًا هاتفيًا يوم السبت بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أبلغه فيه بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء المناورات الصاروخية التي بدأها الحرس الثوري الإيراني قبل عدة أيام.
وأشار زامير إلى كوبر إلى أن التحركات الأخيرة للصواريخ الإيرانية وغيرها من الأنشطة العملياتية قد تُستخدم أيضًا كغطاء لتنفيذ هجوم مفاجئ من جانب طهران.
ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي القوات المسلحة في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنسيق وثيق في ما يتعلق بالاستعدادات الدفاعية.
وأضاف التقرير، أن كوبر زار تل أبيب أمس الأحد وعقد اجتماعًا مع زامير وكبار قادة الجيش الإسرائيلي، جرى خلاله بحث الوضع القائم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن إسرائيل تستعد لإطلاع ترامب على خيارات محتملة لتوجيه ضربة جديدة إلى إيران.

وشنّت إسرائيل، ليل 13 يونيو/ حزيران، عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الضربات الجوية وعمليات التخريب منشآت نووية، وقيادات عسكرية، وعلماء بارزين في الفيزياء النووية، إضافة إلى قواعد جوية.
ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يومًا، وشاركت الولايات المتحدة أيضًا عبر تنفيذ ضربة واحدة ليل 22 يونيو/ حزيران استهدفت منشآت نووية إيرانية. وبعد ذلك، وجّهت طهران مساء 23 يونيو ضربات صاروخية إلى قاعدة العديد الأميركية في قطر، مؤكدة أنها لا تعتزم المضي في تصعيد إضافي.
صاروخ سيمورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
إعلام: المنظومة الأمنية في إسرائيل ترصد بداية ترميم إيران لقدراتها الصاروخية
أمس, 21:06 GMT
وعقب ذلك، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون إيران قد "فرّغت غضبها" بضرب القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، وأن يصبح الطريق مفتوحًا أمام السلام والتوافق في الشرق الأوسط.
وأضاف أن إسرائيل والجمهورية الإسلامية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتحول بعد 24 ساعة إلى "إنهاء رسمي لحرب الأيام الـ12".
وبعد الضربات، أعلنت إيران نيتها إعادة إعمار المنشآت التي تعرضت للهجوم ومواصلة تطوير قطاعها النووي، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة داخل الجمهورية الإسلامية، مع تأكيد طهران استعدادها لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بشأن برنامجها النووي في ضوء مخاوف الغرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала