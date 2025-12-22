https://sarabic.ae/20251222/إسرائيل-تحذر-الولايات-المتحدة-من-أن-تدريبات-إيران-الصاروخية-قد-تكون-تمهيدا-لضربة-1108446459.html

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية قد تكون تمهيدا لضربة

إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية قد تكون تمهيدا لضربة

سبوتنيك عربي

حذر مسؤولون إسرائيليون خلال عطلة نهاية الأسبوع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التدريبات الصاروخية التي يجريها الحرس الثوري الإيراني قد تكون تمهيدًا... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T02:09+0000

2025-12-22T02:09+0000

2025-12-22T02:09+0000

العالم

إسرائيل

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093342854_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_da193551fa9a8312e33669e1bd4a77a5.jpg

واشنطن –سبوتنيك. ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اتصالًا هاتفيًا يوم السبت بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أبلغه فيه بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء المناورات الصاروخية التي بدأها الحرس الثوري الإيراني قبل عدة أيام.ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي القوات المسلحة في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنسيق وثيق في ما يتعلق بالاستعدادات الدفاعية.وأضاف التقرير، أن كوبر زار تل أبيب أمس الأحد وعقد اجتماعًا مع زامير وكبار قادة الجيش الإسرائيلي، جرى خلاله بحث الوضع القائم.وشنّت إسرائيل، ليل 13 يونيو/ حزيران، عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الضربات الجوية وعمليات التخريب منشآت نووية، وقيادات عسكرية، وعلماء بارزين في الفيزياء النووية، إضافة إلى قواعد جوية.ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يومًا، وشاركت الولايات المتحدة أيضًا عبر تنفيذ ضربة واحدة ليل 22 يونيو/ حزيران استهدفت منشآت نووية إيرانية. وبعد ذلك، وجّهت طهران مساء 23 يونيو ضربات صاروخية إلى قاعدة العديد الأميركية في قطر، مؤكدة أنها لا تعتزم المضي في تصعيد إضافي.وعقب ذلك، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون إيران قد "فرّغت غضبها" بضرب القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، وأن يصبح الطريق مفتوحًا أمام السلام والتوافق في الشرق الأوسط.وأضاف أن إسرائيل والجمهورية الإسلامية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتحول بعد 24 ساعة إلى "إنهاء رسمي لحرب الأيام الـ12".وبعد الضربات، أعلنت إيران نيتها إعادة إعمار المنشآت التي تعرضت للهجوم ومواصلة تطوير قطاعها النووي، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة داخل الجمهورية الإسلامية، مع تأكيد طهران استعدادها لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بشأن برنامجها النووي في ضوء مخاوف الغرب.

https://sarabic.ae/20251221/إعلام-المنظومة-الأمنية-في-إسرائيل-ترصد-بداية-ترميم-إيران-لقدراتها-الصاروخية-1108443007.html

إسرائيل

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية