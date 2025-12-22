https://sarabic.ae/20251222/إسرائيل-تحذر-الولايات-المتحدة-من-أن-تدريبات-إيران-الصاروخية-قد-تكون-تمهيدا-لضربة-1108446459.html
إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية قد تكون تمهيدا لضربة
العالم
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
حذر مسؤولون إسرائيليون خلال عطلة نهاية الأسبوع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التدريبات الصاروخية التي يجريها الحرس الثوري الإيراني قد تكون تمهيدًا لشن ضربة ضد إسرائيل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
واشنطن –سبوتنيك. ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اتصالًا هاتفيًا يوم السبت بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أبلغه فيه بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء المناورات الصاروخية التي بدأها الحرس الثوري الإيراني قبل عدة أيام.
وأشار زامير إلى كوبر إلى أن التحركات الأخيرة للصواريخ الإيرانية وغيرها من الأنشطة العملياتية قد تُستخدم أيضًا كغطاء لتنفيذ هجوم مفاجئ من جانب طهران.
ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي القوات المسلحة في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنسيق وثيق في ما يتعلق بالاستعدادات الدفاعية.
وأضاف التقرير، أن كوبر زار تل أبيب أمس الأحد وعقد اجتماعًا مع زامير وكبار قادة الجيش الإسرائيلي، جرى خلاله بحث الوضع القائم.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن إسرائيل تستعد لإطلاع ترامب على خيارات محتملة لتوجيه ضربة جديدة إلى إيران.
وشنّت إسرائيل، ليل 13 يونيو/ حزيران، عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الضربات الجوية وعمليات التخريب منشآت نووية، وقيادات عسكرية، وعلماء بارزين في الفيزياء النووية، إضافة إلى قواعد جوية.
ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يومًا، وشاركت الولايات المتحدة أيضًا عبر تنفيذ ضربة واحدة ليل 22 يونيو/ حزيران استهدفت منشآت نووية إيرانية. وبعد ذلك، وجّهت طهران مساء 23 يونيو ضربات صاروخية إلى قاعدة العديد الأميركية في قطر، مؤكدة أنها لا تعتزم المضي في تصعيد إضافي.
وعقب ذلك، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون إيران قد "فرّغت غضبها" بضرب القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، وأن يصبح الطريق مفتوحًا أمام السلام والتوافق في الشرق الأوسط.
وأضاف أن إسرائيل والجمهورية الإسلامية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتحول بعد 24 ساعة إلى "إنهاء رسمي لحرب الأيام الـ12".
وبعد الضربات، أعلنت إيران نيتها إعادة إعمار المنشآت التي تعرضت للهجوم ومواصلة تطوير قطاعها النووي، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة داخل الجمهورية الإسلامية، مع تأكيد طهران استعدادها لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بشأن برنامجها النووي في ضوء مخاوف الغرب.