إعلام: المنظومة الأمنية في إسرائيل ترصد بداية ترميم إيران لقدراتها الصاروخية

القدس - سبوتنيك. وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية ترصد بداية ترميم إيراني لقدراتها الصاروخية، وهي قلقة من عدم وجود تقدم في مفاوضات النووي الإيراني".يأتي هذا بالتوازي مع ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم، إن "الإيرانيين يعملون بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة على ترميم بعض القدرات التي تضررت خلال الحرب منذ يونيو الماضي، ولا سيما في مجال الصواريخ الباليستية. هذا ليس جديدا، وكذلك الأمر في مجال منظومات الدفاع الجوي، وهي المنظومة التي كان من المفترض أن تشكّل تهديدا لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي".وذكرت أن "رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في المنظومة الأمنية يجرون في الآونة الأخيرة مشاورات بشأن إيران، على خلفية التقارير التي تتحدث عن تسارع عمليات إعادة تأهيل برنامج الصواريخ الباليستية".وكان الحرس الثوري الإيراني، صرح بأن "إسرائيل لم تنجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل".وأضاف الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن "المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية، لا تعكس الواقع الميداني"، مشددًا على أن "معظم المنصات بقيت خارج دائرة الاستهداف". وأكد البيان أن "إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية"، وأن "أي تصعيد سيُقابل برد مناسب".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الوبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

