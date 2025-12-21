https://sarabic.ae/20251221/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-إيران-كانت-وراء-خطط-تدمير-إسرائيل-1108418315.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران كانت وراء خطط تدمير إسرائيل

وشدد زامير، في حديث لصحيفة "معاريف"، أن "إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد أي تهديد وفي أي جبهة، كلما دعت الحاجة"، مؤكدًا على "التزام الجيش بالدفاع عن أمن الدولة وسيادتها".وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أحمد وحيدي، في وقت سابق من اليوم، أن "المشهد الإقليمي يكشف بوضوح حجم الأزمات، التي تعاني منها إسرائيل"، مشددًا على أنها "فشلت في تحقيق أي من أهدافها خلال المواجهة مع إيران".وفي حديثه لقناة "الميادين"، أوضح وحيدي أن "طهران تتابع المستجدات كافة بدقة عالية، وتضع مختلف التطورات السياسية والعسكرية تحت المراقبة المستمرة".وجاءت تصريحات وحيدي، في سياق تعليقه على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه التحركات ليست سوى محاولة للتستر على ما وصفه بـ"الهزيمة القاسية"، التي تلقاها خلال حرب الأيام الـ12.وفي ختام حديثه، شدد وحيدي على أن "الخطاب الدعائي والأساليب الإعلامية، التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي لن تمنحه أيّ مكاسب"، مؤكدًا أنه "بات اليوم معزولًا ويواجه حالة من الارتباك في مساعيه اليائسة للخروج من أزماته المتفاقمة".وكان الحرس الثوري الإيراني، صرح بأن "إسرائيل لم تنجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل".وأكد البيان أن "إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية"، وأن "أي تصعيد سيُقابل برد مناسب".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الكما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

