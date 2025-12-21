رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران كانت وراء خطط تدمير إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-إيران-كانت-وراء-خطط-تدمير-إسرائيل-1108418315.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران كانت وراء خطط تدمير إسرائيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران كانت وراء خطط تدمير إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أن "إيران كانت وراء خطط تهدف إلى تدمير إسرائيل"، مضيفًا أنّها قامت بتمويل وتسليح ما وصفه بـ"الحصار الخانق" حول... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T11:55+0000
2025-12-21T12:00+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
وشدد زامير، في حديث لصحيفة "معاريف"، أن "إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد أي تهديد وفي أي جبهة، كلما دعت الحاجة"، مؤكدًا على "التزام الجيش بالدفاع عن أمن الدولة وسيادتها".وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أحمد وحيدي، في وقت سابق من اليوم، أن "المشهد الإقليمي يكشف بوضوح حجم الأزمات، التي تعاني منها إسرائيل"، مشددًا على أنها "فشلت في تحقيق أي من أهدافها خلال المواجهة مع إيران".وفي حديثه لقناة "الميادين"، أوضح وحيدي أن "طهران تتابع المستجدات كافة بدقة عالية، وتضع مختلف التطورات السياسية والعسكرية تحت المراقبة المستمرة".وجاءت تصريحات وحيدي، في سياق تعليقه على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه التحركات ليست سوى محاولة للتستر على ما وصفه بـ"الهزيمة القاسية"، التي تلقاها خلال حرب الأيام الـ12.وفي ختام حديثه، شدد وحيدي على أن "الخطاب الدعائي والأساليب الإعلامية، التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي لن تمنحه أيّ مكاسب"، مؤكدًا أنه "بات اليوم معزولًا ويواجه حالة من الارتباك في مساعيه اليائسة للخروج من أزماته المتفاقمة".وكان الحرس الثوري الإيراني، صرح بأن "إسرائيل لم تنجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل".وأكد البيان أن "إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية"، وأن "أي تصعيد سيُقابل برد مناسب".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الكما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20251209/الجيش-الإسرائيلي-في-إحاطة-سرية-إيران-عادت-لإنتاج-صواريخ-بالستية-بوتيرة-عالية-1107961258.html
https://sarabic.ae/20251201/إيران-إسرائيل-استغلت-اتفاق-وقف-النار-في-لبنان-لشن-مزيد-من-الهجمات-1107666257.html
https://sarabic.ae/20251216/إيران-تعتقل-جاسوسا-يعمل-لصالح-إسرائيل-غرب-طهران-1108246575.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5f26bb624a62a0e9ae7f84e209a5eae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران كانت وراء خطط تدمير إسرائيل

11:55 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 12:00 GMT 21.12.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أن "إيران كانت وراء خطط تهدف إلى تدمير إسرائيل"، مضيفًا أنّها قامت بتمويل وتسليح ما وصفه بـ"الحصار الخانق" حول بلاده.
وشدد زامير، في حديث لصحيفة "معاريف"، أن "إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد أي تهديد وفي أي جبهة، كلما دعت الحاجة"، مؤكدًا على "التزام الجيش بالدفاع عن أمن الدولة وسيادتها".
وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أحمد وحيدي، في وقت سابق من اليوم، أن "المشهد الإقليمي يكشف بوضوح حجم الأزمات، التي تعاني منها إسرائيل"، مشددًا على أنها "فشلت في تحقيق أي من أهدافها خلال المواجهة مع إيران".
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
الجيش الإسرائيلي في إحاطة سرية: إيران عادت لإنتاج صواريخ بالستية بوتيرة عالية
9 ديسمبر, 06:22 GMT
وفي حديثه لقناة "الميادين"، أوضح وحيدي أن "طهران تتابع المستجدات كافة بدقة عالية، وتضع مختلف التطورات السياسية والعسكرية تحت المراقبة المستمرة".
ولفت إلى أن "الكيان الإسرائيلي يحاول تضليل الرأي العام من خلال الظهور بصورة لا تعكس واقعه الحقيقي، معتمدًا على حملات إعلامية ونفسية تهدف إلى التغطية على نقاط ضعفه المتزايدة".
وجاءت تصريحات وحيدي، في سياق تعليقه على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه التحركات ليست سوى محاولة للتستر على ما وصفه بـ"الهزيمة القاسية"، التي تلقاها خلال حرب الأيام الـ12.
وفي ختام حديثه، شدد وحيدي على أن "الخطاب الدعائي والأساليب الإعلامية، التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي لن تمنحه أيّ مكاسب"، مؤكدًا أنه "بات اليوم معزولًا ويواجه حالة من الارتباك في مساعيه اليائسة للخروج من أزماته المتفاقمة".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
إيران: إسرائيل استغلت اتفاق وقف النار في لبنان لشن مزيد من الهجمات
1 ديسمبر, 09:40 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني، صرح بأن "إسرائيل لم تنجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل".
وأضاف الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن "المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية، لا تعكس الواقع الميداني"، مشددًا على أن "معظم المنصات بقيت خارج دائرة الاستهداف".
وأكد البيان أن "إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية"، وأن "أي تصعيد سيُقابل برد مناسب".
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إيران تعتقل جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل غرب طهران
16 ديسمبر, 17:01 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت ال
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала