https://sarabic.ae/20251216/إيران-تعتقل-جاسوسا-يعمل-لصالح-إسرائيل-غرب-طهران-1108246575.html

إيران تعتقل جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل غرب طهران

إيران تعتقل جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل غرب طهران

سبوتنيك عربي

أعلنت الأجهزة القضائية الإيرانية عن اعتقال مواطن مزدوج الجنسية إيراني سويدي، كان قد انضم إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عام 2023. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T17:01+0000

2025-12-16T17:01+0000

2025-12-16T17:01+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم مؤخرا دراسة قضية تتعلق بجاسوس مزدوج الجنسية في محافظة ألبرز الايرانية سبق وحصل على الجنسية السويدية منذ عام 2020 وكان يقيم هناك.وأكدت الوكالة أنه "تم التعرف على المتهم واعتقاله بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، حيث انضم المتهم إلى أجهزة الاستخبارات الصهيونية في عام 2023، وتمكن مع عناصرها من التنقل بين ست عواصم أوروبية لتلقي التدريبات اللازمة".وكان المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل يحمل معدات إلكترونية للتجسس تم ضبطها من قبل الجهات المختصة، واعترف المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، فعليا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، والتي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251202/إعلام-دبلوماسي-أوروبي-يتوقع-ضربة-إسرائيلية-محتملة-ضد-إيران-خلال-عام-1107698322.html

https://sarabic.ae/20251207/الحرس-الثوري-الإيراني-ضربنا-مصفاة-حيفا-مرتين-واستهدفنا-مركز-الموساد-وأسقطنا-36-من-عناصره-1107914445.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار