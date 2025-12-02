https://sarabic.ae/20251202/إعلام-دبلوماسي-أوروبي-يتوقع-ضربة-إسرائيلية-محتملة-ضد-إيران-خلال-عام-1107698322.html

إعلام: دبلوماسي أوروبي يتوقع ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران خلال عام

حذّر دبلوماسي أوروبي بارز من أن إسرائيل قد تُقدم على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران خلال العام المقبل، وذلك بعد نحو ستة أشهر من عملية "الأسد الصاعد"، وفقا لما... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الدبلوماسي أن واشنطن لا تؤيد في الوقت الراهن أي تحرك إسرائيلي واسع، خشية أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل جهود إعادة إعمار غزة، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وقال المسؤول، الذي لم يذكر اسمه: "لا أعتقد أن عملية كهذه ستقع قريباً. الأمريكيون لا يريدون أن يطغى توتر جديد مع إيران على مسار إعادة إعمار غزة، ولا يرغبون في المخاطرة حالياً".وشدد على خطورة المسار الإيراني قائلاً: "هل أعتقد أن إسرائيل ستتحرك عسكرياً ضد إيران خلال العام المقبل؟ نعم. من الواضح أن القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد خامنئي، لم تستوعب دروس المواجهة الأخيرة، بل تبدو وكأنها تمضي نحو مزيد من التصعيد".وأشار إلى أن طهران "لا تستجيب للرسائل الدولية، ما يرفع خطر اندلاع مواجهة جديدة خلال السنة المقبلة رغم الجهود الدولية لمنع ذلك".أما في لبنان، فعلق الدبلوماسي على التطورات بعد اغتيال رئيس أركان "حزب الله"، قائلاً إن "لا أحد يرغب في حرب جديدة"، لكنه رأى أن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب لا تزال "غير كافية".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي، ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

