نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: دبلوماسي أوروبي يتوقع ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران خلال عام
إعلام: دبلوماسي أوروبي يتوقع ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران خلال عام
حذّر دبلوماسي أوروبي بارز من أن إسرائيل قد تُقدم على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران خلال العام المقبل، وذلك بعد نحو ستة أشهر من عملية "الأسد الصاعد"، وفقا لما تناقلته وسائل إعلامية.
وأوضح الدبلوماسي أن واشنطن لا تؤيد في الوقت الراهن أي تحرك إسرائيلي واسع، خشية أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل جهود إعادة إعمار غزة، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وقال المسؤول، الذي لم يذكر اسمه: "لا أعتقد أن عملية كهذه ستقع قريباً. الأمريكيون لا يريدون أن يطغى توتر جديد مع إيران على مسار إعادة إعمار غزة، ولا يرغبون في المخاطرة حالياً".وشدد على خطورة المسار الإيراني قائلاً: "هل أعتقد أن إسرائيل ستتحرك عسكرياً ضد إيران خلال العام المقبل؟ نعم. من الواضح أن القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد خامنئي، لم تستوعب دروس المواجهة الأخيرة، بل تبدو وكأنها تمضي نحو مزيد من التصعيد".وأشار إلى أن طهران "لا تستجيب للرسائل الدولية، ما يرفع خطر اندلاع مواجهة جديدة خلال السنة المقبلة رغم الجهود الدولية لمنع ذلك".أما في لبنان، فعلق الدبلوماسي على التطورات بعد اغتيال رئيس أركان "حزب الله"، قائلاً إن "لا أحد يرغب في حرب جديدة"، لكنه رأى أن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب لا تزال "غير كافية".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي، ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
إعلام: دبلوماسي أوروبي يتوقع ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران خلال عام

حذّر دبلوماسي أوروبي بارز من أن إسرائيل قد تُقدم على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران خلال العام المقبل، وذلك بعد نحو ستة أشهر من عملية "الأسد الصاعد"، وفقا لما تناقلته وسائل إعلامية.
وأوضح الدبلوماسي أن واشنطن لا تؤيد في الوقت الراهن أي تحرك إسرائيلي واسع، خشية أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل جهود إعادة إعمار غزة، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال المسؤول، الذي لم يذكر اسمه: "لا أعتقد أن عملية كهذه ستقع قريباً. الأمريكيون لا يريدون أن يطغى توتر جديد مع إيران على مسار إعادة إعمار غزة، ولا يرغبون في المخاطرة حالياً".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
إيران توجه رسالة جديدة إلى مجلس الأمن حول دور أمريكا في "العدوان الإسرائيلي" عليها
27 نوفمبر, 06:32 GMT
وشدد على خطورة المسار الإيراني قائلاً: "هل أعتقد أن إسرائيل ستتحرك عسكرياً ضد إيران خلال العام المقبل؟ نعم. من الواضح أن القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد خامنئي، لم تستوعب دروس المواجهة الأخيرة، بل تبدو وكأنها تمضي نحو مزيد من التصعيد".
ووصف الدبلوماسي الوضع بأنه "خطير وقد تكون عواقبه مأساوية بالنسبة لإيران"، متطرقاً إلى تزايد الأزمات الداخلية، وعلى رأسها أزمة المياه.
وأشار إلى أن طهران "لا تستجيب للرسائل الدولية، ما يرفع خطر اندلاع مواجهة جديدة خلال السنة المقبلة رغم الجهود الدولية لمنع ذلك".
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
قلق إسرائيلي من وتيرة سباق التسلح في إيران
30 نوفمبر, 10:28 GMT
أما في لبنان، فعلق الدبلوماسي على التطورات بعد اغتيال رئيس أركان "حزب الله"، قائلاً إن "لا أحد يرغب في حرب جديدة"، لكنه رأى أن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب لا تزال "غير كافية".
وأضاف أن محاولات الحزب لاستعادة مواقعه في الجنوب "تعطي إسرائيل مبرراً للرد"، مشدداً على الحاجة لمسار دبلوماسي موازٍ يوفر حوافز للبنان ويعزز قدرة جيشه على ضبط الحدود.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
صورة نشرها الإعلام العسكري لـحزب الله اللبناني، يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تُظهر رئيس أركان حزب الله، هيثم الطبطبائي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
إيران تصدر بيانا بعد اغتيال إسرائيل لقائد "حزب الله" هيثم الطبطبائي
24 نوفمبر, 09:09 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي، ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
