إيران تصدر بيانا بعد اغتيال إسرائيل لقائد "حزب الله" هيثم الطبطبائي

إيران تصدر بيانا بعد اغتيال إسرائيل لقائد "حزب الله" هيثم الطبطبائي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارة الإسرائيلية على الأحياء السكنية في بيروت، والتي أسفرت عن مقتل القائد البارز في "حزب الله" اللبناني، هيثم الطبطبائي، و4... 24.11.2025

ووصفت في بيان لها الغارة، بأنها "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، و"هجوم وحشي" على سيادة لبنان، مؤكدا ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على أعمالهم الإرهابية وجرائم الحرب.وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الضحايا ونعت هيثم الطبطبائي، ووصفت عملية اغتياله بـ"الجبانة"، وأشادت بتفانيه في الدفاع عن لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وانتقدت إيران الدعم الأمريكي لإسرائيل، معتبرةً أنه سبب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجرائم الإسرائيلية.وأضاف البيان أن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة أمر مؤسف وغير مبرر، محذرةً من أن المغامرات العسكرية الإسرائيلية تمثل تهديدًا للسلام الإقليمي والدولي.وأكدت الوزارة أن مواجهة هذا التهديد مسؤولية عالمية، محذرةً من استمرار العدوان الذي تسبب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مقتل نحو 4000 شخص ونزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الأحد، رسميا اغتيال قائد أركان "حزب الله" اللبناني، ‌‏علي الطبطبائي، بغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "إسرائيل ستواجه محاولات إعادة تأهيل وتسليح حزب الله وستزيل أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا التزام الجيش بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

