https://sarabic.ae/20251127/إيران-توجه-رسالة-جديدة-إلى-مجلس-الأمن-حول-دور-أمريكا-في-العدوان-الإسرائيلي-عليها-1107537176.html

إيران توجه رسالة جديدة إلى مجلس الأمن حول دور أمريكا في "العدوان الإسرائيلي" عليها

سبوتنيك عربي

وجهت إيران "رسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف الأمريكي الصريح بدور الولايات المتحدة المحوري والمباشر في العدوان الإسرائيلي على إيران". 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T06:32+0000

2025-11-27T06:32+0000

2025-11-27T06:32+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الرسالة التي وجهت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "إيران تحتفظ بحقها الكامل وغير القابل للتصرف في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة لضمان المساءلة الكاملة والحصول على تعويض شامل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا العدوان غير القانوني"، حسب وكالة "إرنا".وأوضح إيرواني أن "الهجمات الإسرائيلية التي تمت بمساندة وتنسيق أمريكي مباشرين قد طالت سيادة إيران وسلامة أراضيها، وشكّلت انتهاكاً سافراً للمادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما استهدفت بشكل متعمد مدنيين وأعيانًا مدنية ومنشآت سلمية، في تحد صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، بموجب قواعد القانون الدولي، ملزمة بتعويض إيران تعويضًا كاملاً عن كل الخسائر الناتجة عن هذه الانتهاكات، بما يشمل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع العدوان وجبر الضرر الشامل".كما شدد على أن "الاعترافات الأمريكية المتتالية تترجم مسؤولية جنائية فردية على عاتق المسؤولين والأفراد الأمريكيين الذين شاركوا في تخطيط أو تنفيذ أو تسهيل "جريمة العدوان" وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة".ولفت السفير الإيراني إلى "الرسالة السابقة لوزير الخارجية الإيراني، وإلى الاعترافات الأمريكية المتجددة، ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أقر فيها صراحة بالدور الأمريكي الحاسم في العمليات العدائية الإسرائيلية ضد إيران".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

