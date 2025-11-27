عربي
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
إيران توجه رسالة جديدة إلى مجلس الأمن حول دور أمريكا في "العدوان الإسرائيلي" عليها
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الرسالة التي وجهت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "إيران تحتفظ بحقها الكامل وغير القابل للتصرف في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة لضمان المساءلة الكاملة والحصول على تعويض شامل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا العدوان غير القانوني"، حسب وكالة "إرنا".وأوضح إيرواني أن "الهجمات الإسرائيلية التي تمت بمساندة وتنسيق أمريكي مباشرين قد طالت سيادة إيران وسلامة أراضيها، وشكّلت انتهاكاً سافراً للمادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما استهدفت بشكل متعمد مدنيين وأعيانًا مدنية ومنشآت سلمية، في تحد صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، بموجب قواعد القانون الدولي، ملزمة بتعويض إيران تعويضًا كاملاً عن كل الخسائر الناتجة عن هذه الانتهاكات، بما يشمل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع العدوان وجبر الضرر الشامل".كما شدد على أن "الاعترافات الأمريكية المتتالية تترجم مسؤولية جنائية فردية على عاتق المسؤولين والأفراد الأمريكيين الذين شاركوا في تخطيط أو تنفيذ أو تسهيل "جريمة العدوان" وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة".ولفت السفير الإيراني إلى "الرسالة السابقة لوزير الخارجية الإيراني، وإلى الاعترافات الأمريكية المتجددة، ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أقر فيها صراحة بالدور الأمريكي الحاسم في العمليات العدائية الإسرائيلية ضد إيران".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
إيران توجه رسالة جديدة إلى مجلس الأمن حول دور أمريكا في "العدوان الإسرائيلي" عليها

06:32 GMT 27.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
وجهت إيران "رسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف الأمريكي الصريح بدور الولايات المتحدة المحوري والمباشر في العدوان الإسرائيلي على إيران".
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الرسالة التي وجهت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "إيران تحتفظ بحقها الكامل وغير القابل للتصرف في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة لضمان المساءلة الكاملة والحصول على تعويض شامل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا العدوان غير القانوني"، حسب وكالة "إرنا".
وأوضح إيرواني أن "الهجمات الإسرائيلية التي تمت بمساندة وتنسيق أمريكي مباشرين قد طالت سيادة إيران وسلامة أراضيها، وشكّلت انتهاكاً سافراً للمادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما استهدفت بشكل متعمد مدنيين وأعيانًا مدنية ومنشآت سلمية، في تحد صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
إيران تكشف تفاصيل أول قصف إسرائيلي استهدف موقعا نوويا في حرب الـ12 يوما
16 نوفمبر, 09:44 GMT
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، بموجب قواعد القانون الدولي، ملزمة بتعويض إيران تعويضًا كاملاً عن كل الخسائر الناتجة عن هذه الانتهاكات، بما يشمل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع العدوان وجبر الضرر الشامل".
كما شدد على أن "الاعترافات الأمريكية المتتالية تترجم مسؤولية جنائية فردية على عاتق المسؤولين والأفراد الأمريكيين الذين شاركوا في تخطيط أو تنفيذ أو تسهيل "جريمة العدوان" وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة".
ولفت السفير الإيراني إلى "الرسالة السابقة لوزير الخارجية الإيراني، وإلى الاعترافات الأمريكية المتجددة، ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أقر فيها صراحة بالدور الأمريكي الحاسم في العمليات العدائية الإسرائيلية ضد إيران".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
6 أكتوبر, 17:04 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
إيران تكشف عن "مفاجأة" بشأن اليورانيوم أثناء تعرض المواقع النووية للقصف
2 أغسطس, 19:29 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
