https://sarabic.ae/20251116/إيران-تكشف-تفاصيل-أول-قصف-إسرائيلي-استهدف-موقعا-نوويا-في-حرب-الـ12-يوما-1107154434.html

إيران تكشف تفاصيل أول قصف إسرائيلي استهدف موقعا نوويا في حرب الـ12 يوما

إيران تكشف تفاصيل أول قصف إسرائيلي استهدف موقعا نوويا في حرب الـ12 يوما

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، عن أمله من الغرب "في وقف سياسة الكيل بمكيالين وعدم استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T09:44+0000

2025-11-16T09:44+0000

2025-11-16T09:44+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg

وقال إسلامي، خلال المؤتمر الدولي "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع" في إيران، إن "الغرب يسعى لانتهاج سياسته السابقة تجاهنا خلال اجتماع الوكالة الدولية المقبل"، مشيرًا إلى أن "هناك مشروع قرار ضد إيران في اجتماع الوكالة الدولية سيكون تكرارا لاتهامات سابقة".وكشف أن أول موقع قصفته إسرائيل كان مصنعًا ينتج صفائح الوقود لمفاعل طهران، لافتًا إلى أنها "استهدفت في عدوانها أيضا مفاعلا لإنتاج أدوية مشعة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف إسلامي أن "سوء استخدام المعلومات السرية للوكالة يعدّ انتهاكًا واضحًا للنظام القانون الدولي وتهديدًا لأمن جميع الدول"، داعيًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تبلّغ عن أداء جميع الأطراف وليس توجيه الانتقادات لإيران فقط.وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، "مثّل عمليًا أولى القنابل التي سقطت على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك قبل يومين فقط من انعقاد جولتها السادسة"، وفق تعبيره.وقال عراقجي، خلال كلمته في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع"، الذي عُقد في وزارة الخارجية الإيرانية: "عندما استهدف الكيان الإسرائيلي إيران، في 13 يونيو 2025، بناء على أمر وتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت القنابل الأولى تُلقى على مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد 5 جولات مكتملة، وقبيل الجولة السادسة المقررة في 15 يونيو. لقد كانت الدبلوماسية أول ضحايا حرب الـ12 يوما".وأوضح عراقجي: "يرتكز برنامج إيران النووي على الحقوق المضمونة لنا بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فالتطوير السلمي للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك التخصيب، هو حق ثابت للشعب الإيراني، لم نتخلَّ عنه في أي وقت".كما شدد وزير الخارجية الإيراني بأن "إيران تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، وتريد أن تكون الثقة الدائمة، أساسًا ومحورًا للظرف الجديد في المنطقة".وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يتهم-إيران-بـالقرصنة-ويطالب-بتصنيف-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-1107145991.html

https://sarabic.ae/20251115/إيران-تحذر-من-مغبة-التحركات-العسكرية-الأمريكية-في-الكاريبي-1107140230.html

https://sarabic.ae/20251115/إيران-ترد-على-مسودة-مشروع-قرار-أوروبي-ضدها-سيقدم-لمجلس-محافظي-الوكالة-الذرية-1107129282.html

https://sarabic.ae/20251114/وكالة-بحرية-بريطانية-ناقلة-نفط-تتجه-نحو-إيران-بعد-مطاردة-قوارب-صغيرة-في-مضيق-هرمز-1107104803.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم