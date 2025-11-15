عربي
https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يتهم-إيران-بـالقرصنة-ويطالب-بتصنيف-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-1107145991.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم إيران بـ"القرصنة" ويطالب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم إيران بـ"القرصنة" ويطالب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إيران بالاعتراف العلني باختطاف سفينة ترفع علم جزر مارشال، مشبّهًا تصرفاتها بأعمال القرصنة التي ينفذها حلفاؤها... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم إيران بـ"القرصنة" ويطالب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

20:06 GMT 15.11.2025
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إيران بالاعتراف العلني باختطاف سفينة ترفع علم جزر مارشال، مشبّهًا تصرفاتها بأعمال القرصنة التي ينفذها حلفاؤها "الحوثيون" في الممرات البحرية، على حد قوله.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، أكد ساعر أن إيران "تشكل خطرًا ليس فقط على استقرار الشرق الأوسط، بل على السلام العالمي والتجارة الدولية".
ودعا ساعر دول العالم الحر إلى اتخاذ إجراء فوري بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مشددًا على ضرورة مواجهة التهديدات التي تمثلها إيران وحلفاؤها.
وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.
ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح أمس الجمعة.
وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".
يشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
