https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يتهم-إيران-بـالقرصنة-ويطالب-بتصنيف-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-1107145991.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم إيران بـ"القرصنة" ويطالب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم إيران بـ"القرصنة" ويطالب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إيران بالاعتراف العلني باختطاف سفينة ترفع علم جزر مارشال، مشبّهًا تصرفاتها بأعمال القرصنة التي ينفذها حلفاؤها... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T20:06+0000

2025-11-15T20:06+0000

2025-11-15T20:06+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، أكد ساعر أن إيران "تشكل خطرًا ليس فقط على استقرار الشرق الأوسط، بل على السلام العالمي والتجارة الدولية".وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح أمس الجمعة.وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".يشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".

https://sarabic.ae/20251113/عراقجي-الأمم-المتحدة-مدعوة-لمحاسبة-أمريكا-وإسرائيل-على-عدوانهما-ضد-إيران-1107065344.html

https://sarabic.ae/20251112/في-رسالة-رسمية-طهران-تتهم-ترامب-بقيادة-الهجمات-الإسرائيلية-على-إيران-1107059143.html

https://sarabic.ae/20251112/الخارجية-الإيرانية-مزاعم-كسب-الوقت-في-المفاوضات-النووية-من-قبل-إيران-فبركة-إسرائيلية-1107033540.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية