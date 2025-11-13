عربي
عراقجي: الأمم المتحدة مدعوة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما ضد إيران
عراقجي: الأمم المتحدة مدعوة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما ضد إيران
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن اعتراف الرئيس الأمريكي بقيادة... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T08:54+0000
2025-11-13T08:54+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg
ووفقًا للرسالة طالب عراقجي "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقًا لمسؤوليتهما في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، حسب وكالة "فارس".وقال: "بناءً على ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الراسخ الذي لا يقبل الجدل في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة".وأضاف عراقجي: "الولايات المتحدة ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران والمواطنين الإيرانيين نتيجة لهذه الانتهاكات".وتابع: "يشمل ذلك التزام التعويض عن الأضرار الناجمة إعادة الوضع إلى ما كان عليه ودفع تعويضات تستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، مسؤوليته عن الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران، مناقضًا بذلك تأكيدات أمريكية سابقة بأن الحكومة الإسرائيلية تصرفت بشكل منفرد.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس الماضي: "لقد هاجمت إسرائيل أولا، كان ذلك الهجوم قويا للغاية، وكنت مسؤولا تماما عن ذلك".وأضاف: "عندما هاجمت إسرائيل إيران أولا، كان ذلك يوما عظيما لإسرائيل لأن ذلك الهجوم ألحق أضرارا تفوق ما ألحقته بقية الهجمات مجتمعة".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
تابعنا عبر
وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن اعتراف الرئيس الأمريكي بقيادة الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد إيران.
ووفقًا للرسالة طالب عراقجي "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقًا لمسؤوليتهما في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، حسب وكالة "فارس".
وقال: "بناءً على ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الراسخ الذي لا يقبل الجدل في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة".
شعار مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
06:28 GMT
وأضاف عراقجي: "الولايات المتحدة ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران والمواطنين الإيرانيين نتيجة لهذه الانتهاكات".
وتابع: "يشمل ذلك التزام التعويض عن الأضرار الناجمة إعادة الوضع إلى ما كان عليه ودفع تعويضات تستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، مسؤوليته عن الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران، مناقضًا بذلك تأكيدات أمريكية سابقة بأن الحكومة الإسرائيلية تصرفت بشكل منفرد.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس الماضي: "لقد هاجمت إسرائيل أولا، كان ذلك الهجوم قويا للغاية، وكنت مسؤولا تماما عن ذلك".
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
في رسالة رسمية.. طهران تتهم ترامب بقيادة الهجمات الإسرائيلية على إيران
أمس, 22:56 GMT
وأضاف: "عندما هاجمت إسرائيل إيران أولا، كان ذلك يوما عظيما لإسرائيل لأن ذلك الهجوم ألحق أضرارا تفوق ما ألحقته بقية الهجمات مجتمعة".
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
غروسي يلتقي ممثلي إيران وروسيا والصين قبل اجتماع حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمس, 08:58 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
