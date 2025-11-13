https://sarabic.ae/20251113/عراقجي-الأمم-المتحدة-مدعوة-لمحاسبة-أمريكا-وإسرائيل-على-عدوانهما-ضد-إيران-1107065344.html

عراقجي: الأمم المتحدة مدعوة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما ضد إيران

عراقجي: الأمم المتحدة مدعوة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما ضد إيران

13.11.2025

ووفقًا للرسالة طالب عراقجي "الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقًا لمسؤوليتهما في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، حسب وكالة "فارس".وقال: "بناءً على ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الراسخ الذي لا يقبل الجدل في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة".وأضاف عراقجي: "الولايات المتحدة ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران والمواطنين الإيرانيين نتيجة لهذه الانتهاكات".وتابع: "يشمل ذلك التزام التعويض عن الأضرار الناجمة إعادة الوضع إلى ما كان عليه ودفع تعويضات تستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، مسؤوليته عن الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران، مناقضًا بذلك تأكيدات أمريكية سابقة بأن الحكومة الإسرائيلية تصرفت بشكل منفرد.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس الماضي: "لقد هاجمت إسرائيل أولا، كان ذلك الهجوم قويا للغاية، وكنت مسؤولا تماما عن ذلك".وأضاف: "عندما هاجمت إسرائيل إيران أولا، كان ذلك يوما عظيما لإسرائيل لأن ذلك الهجوم ألحق أضرارا تفوق ما ألحقته بقية الهجمات مجتمعة".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

