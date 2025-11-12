https://sarabic.ae/20251112/غروسي-يلتقي-ممثلي-إيران-وروسيا-والصين-قبل-اجتماع-حاسم-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1107001290.html

غروسي يلتقي ممثلي إيران وروسيا والصين قبل اجتماع حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية

غروسي يلتقي ممثلي إيران وروسيا والصين قبل اجتماع حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية

شهدت العاصمة النمساوية لقاءً جمع ممثلي إيران وروسيا والصين بالمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في إطار مشاورات حول أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مشترك أن "ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية لدى المنظمات الدولية في فيينا، عقدوا محادثات مع غروسي، قبل أيام من انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".من جانبه، أوضح المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف عقب اللقاء أن روسيا والصين وإيران تمثل "الأطراف الرئيسية الفاعلة في الملف النووي الإيراني"، مؤكداً أن هذه الدول الثلاث "تلعب دوراً حاسماً في رسم مسار التطورات المقبلة".وأضاف أوليانوف أن "الدول الأوروبية الثلاث – بريطانيا وألمانيا وفرنسا – تملك الحق في التعبير عن مواقفها، غير أن قدرتها على الإسهام بدور إيجابي في هذا الملف تبقى موضع شك كبير".ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث يتوقع أن يتصدر الملف النووي الإيراني جدول أعماله. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين الماضي، أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قاموا بزيارة مواقع نووية إيرانية، الأسبوع الماضي.وأضاف بقائي: "ما دمنا عضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فسنلتزم بتعهداتنا، وفي الأسبوع الماضي فقط، زار مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشآت نووية عدة، بما في ذلك مفاعل طهران البحثي"، وفقا لوكالة "تسنيم" للأنباء.وأردف بقائي: "بخصوص المواقع الأخرى، فإن المسار واضح، وأي طلب من الوكالة يُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. نحن بعد الهجوم في ظروف غير طبيعية، وعلى الوكالة أن تضع هذا في اعتبارها. لقد توصلنا في القاهرة إلى اتفاق للتعاون، لكن الطرف الذي يستحق اللوم هم الأوروبييون، الذين فعّلوا آلية الزناد".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة، لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة غربية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران، منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي.وأشار غروسي إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك الإمكانيات النووية ذاتها، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، بأن "أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين".وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.

