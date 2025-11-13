مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران

عقب اجتماعهم في كندا، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بعد دخول آلية إعادة فرض القيود الدولية على إيران حيز التنفيذ.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "نواصل دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب التنفيذ القانوني لآلية إعادة فرض العقوبات".

ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بدعم من الدول الأوروبية الثلاث، بشأن برنامج طهران النووي، وفقًا لبيان صادر عنهم.

وأضاف البيان: "يجب على إيران استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تفتيش جميع المنشآت والمواد النووية".

وجاء في البيان: "لقد دعونا إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بدعم من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)".

في نهاية سبتمبر/أيلول، أُعيد فرض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تفرض عقوبات على إيران. وبادرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى إعادة فرض التدابير التقييدية الدولية.
لم تعترف روسيا، مثل إيران ، بشرعية هذه الأعمال، مشيرة إلى الانتهاكات المتكررة من قبل الدول الأوروبية للاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع العقوبات، وكذلك الانسحاب الأمريكي منه. ودعت إيران الدول إلى عدم متابعة تنفيذ القرارات.
وتشمل القيود نفسها حظر توريد التكنولوجيات والمواد النووية إلى إيران، وحظر نقل الأسلحة الثقيلة التقليدية وتكنولوجيات إنتاج الصواريخ الباليستية إلى البلاد، وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج.

وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".

وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
الخارجية الإيرانية: طهران ستقيم إمكانية إجراء مفاوضات نووية إذا كانت واشنطن مستعدة لحوار صادق
الخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران
