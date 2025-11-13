https://sarabic.ae/20251113/مجموعة-السبع-تدعو-الدول-الأعضاء-في-الأمم-المتحدة-إلى-الالتزام-بالعقوبات-المفروضة-على-إيران-1107062941.html

مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران

مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران

سبوتنيك عربي

عقب اجتماعهم في كندا، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بعد دخول آلية إعادة فرض القيود الدولية على إيران حيز... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T06:28+0000

2025-11-13T06:28+0000

2025-11-13T06:28+0000

مجموعة السبع الكبار

إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0e/1097772960_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_1345c4e4860fa30555b84eeaa1d268ea.jpg

وقال الوزراء في بيان مشترك: "نواصل دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب التنفيذ القانوني لآلية إعادة فرض العقوبات".وأضاف البيان: "يجب على إيران استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تفتيش جميع المنشآت والمواد النووية".في نهاية سبتمبر/أيلول، أُعيد فرض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تفرض عقوبات على إيران. وبادرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى إعادة فرض التدابير التقييدية الدولية.لم تعترف روسيا، مثل إيران ، بشرعية هذه الأعمال، مشيرة إلى الانتهاكات المتكررة من قبل الدول الأوروبية للاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع العقوبات، وكذلك الانسحاب الأمريكي منه. ودعت إيران الدول إلى عدم متابعة تنفيذ القرارات.وتشمل القيود نفسها حظر توريد التكنولوجيات والمواد النووية إلى إيران، وحظر نقل الأسلحة الثقيلة التقليدية وتكنولوجيات إنتاج الصواريخ الباليستية إلى البلاد، وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج.وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".الخارجية الإيرانية: طهران ستقيم إمكانية إجراء مفاوضات نووية إذا كانت واشنطن مستعدة لحوار صادقالخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران

https://sarabic.ae/20251006/إيران-تتهم-الترويكا-الأوروبية-بانتهاج-نهج-غير-مسؤول-ومدمر-بشأن-الاتفاق-النووي-1105686322.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجموعة السبع الكبار, إيران, العالم