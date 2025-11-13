https://sarabic.ae/20251113/مجموعة-السبع-تدعو-الدول-الأعضاء-في-الأمم-المتحدة-إلى-الالتزام-بالعقوبات-المفروضة-على-إيران-1107062941.html
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
سبوتنيك عربي
عقب اجتماعهم في كندا، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بعد دخول آلية إعادة فرض القيود الدولية على إيران حيز... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T06:28+0000
2025-11-13T06:28+0000
2025-11-13T06:28+0000
مجموعة السبع الكبار
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0e/1097772960_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_1345c4e4860fa30555b84eeaa1d268ea.jpg
وقال الوزراء في بيان مشترك: "نواصل دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب التنفيذ القانوني لآلية إعادة فرض العقوبات".وأضاف البيان: "يجب على إيران استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تفتيش جميع المنشآت والمواد النووية".في نهاية سبتمبر/أيلول، أُعيد فرض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تفرض عقوبات على إيران. وبادرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى إعادة فرض التدابير التقييدية الدولية.لم تعترف روسيا، مثل إيران ، بشرعية هذه الأعمال، مشيرة إلى الانتهاكات المتكررة من قبل الدول الأوروبية للاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع العقوبات، وكذلك الانسحاب الأمريكي منه. ودعت إيران الدول إلى عدم متابعة تنفيذ القرارات.وتشمل القيود نفسها حظر توريد التكنولوجيات والمواد النووية إلى إيران، وحظر نقل الأسلحة الثقيلة التقليدية وتكنولوجيات إنتاج الصواريخ الباليستية إلى البلاد، وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج.وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".الخارجية الإيرانية: طهران ستقيم إمكانية إجراء مفاوضات نووية إذا كانت واشنطن مستعدة لحوار صادقالخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران
https://sarabic.ae/20251006/إيران-تتهم-الترويكا-الأوروبية-بانتهاج-نهج-غير-مسؤول-ومدمر-بشأن-الاتفاق-النووي-1105686322.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0e/1097772960_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9974881a8c6244c2e28f7fb578513b0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة السبع الكبار, إيران, العالم
مجموعة السبع الكبار, إيران, العالم
مجموعة السبع تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
عقب اجتماعهم في كندا، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بعد دخول آلية إعادة فرض القيود الدولية على إيران حيز التنفيذ.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "نواصل دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب التنفيذ القانوني لآلية إعادة فرض العقوبات".
ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بدعم من الدول الأوروبية الثلاث، بشأن برنامج طهران النووي، وفقًا لبيان صادر عنهم.
وأضاف البيان: "يجب على إيران استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تفتيش جميع المنشآت والمواد النووية".
وجاء في البيان: "لقد دعونا إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بدعم من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)".
في نهاية سبتمبر/أيلول، أُعيد فرض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تفرض عقوبات على إيران. وبادرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى إعادة فرض التدابير التقييدية الدولية.
لم تعترف روسيا، مثل إيران ، بشرعية هذه الأعمال، مشيرة إلى الانتهاكات المتكررة من قبل الدول الأوروبية للاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع العقوبات، وكذلك الانسحاب الأمريكي منه. ودعت إيران الدول إلى عدم متابعة تنفيذ القرارات.
وتشمل القيود نفسها حظر توريد التكنولوجيات والمواد النووية إلى إيران، وحظر نقل الأسلحة الثقيلة التقليدية وتكنولوجيات إنتاج الصواريخ الباليستية إلى البلاد، وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج.
وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".