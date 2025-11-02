https://sarabic.ae/20251102/الخارجية-الإيرانية--إيران-ستقيم-إمكانية-إجراء-محادثات-نووية-إذا-كانت-أمريكا-مستعدة-لحوار-صادق-1106670311.html

الخارجية الإيرانية : إيران ستقيم إمكانية إجراء محادثات نووية إذا كانت أمريكا مستعدة لحوار صادق

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران ستدرس استئناف المحادثات النووية عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لحوار صادق. 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي لقناة "الجزيرة"، التي نشرت كلمات الوزير على قناته على تيليغرام: "نحن مستعدون لصفقة عادلة، لكن الأمريكيين يطرحون مطالب غير منطقية ومبالغ فيها... بمجرد أن يصلوا إلى النقطة التي يكونون فيها مستعدين للتفاوض بصراحة وعلى قدم المساواة، سنفكر في إعادة فتح المفاوضات".وبحسب قوله، فإن الاتفاق الجديد قد يستخدم الصيغة التي استخدمت في عام 2015 عندما تم التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".وبحسب عراقجي، فإن المفاوضات يجب أن تكون فقط حول القضايا النووية، ولا ينبغي أن تتطرق إلى إمكانات إيران الصاروخية أو القضايا الأمنية.وانقطع الحوار الذي توسطت فيه سلطنة عمان بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران، عقب ضربات إسرائيلية ثم أميركية على أهداف في الأراضي الإيرانية.أنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. تبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو/حزيران. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر مساء 23 يونيو/حزيران، مؤكدةً أن إيران لا تنوي المزيد من التصعيد. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن.رئيس البرلمان الإيراني: أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها تستعد لقصفنالاريجاني: مطالب أمريكا لا سقف لها وهي تريد كسر إيرانوزير الخارجية الإيراني: استئناف واشنطن تجارب الأسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"

