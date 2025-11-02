https://sarabic.ae/20251102/إيران-تعلن-تلقيها-رسائل-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1106657256.html
طهران: تلقينا عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن
أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، بأن وزارة الخارجية الإيرانية، "تلقت مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T11:41+0000
2025-11-02T11:41+0000
2025-11-02T11:56+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101529/18/1015291817_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_fe72cbab86b3bee907771044ad5c78b8.jpg
طهران: تلقينا عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن
11:41 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 11:56 GMT 02.11.2025)
أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، بأن وزارة الخارجية الإيرانية، "تلقت مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني"، على حد قولها.
ونقلت وكالة أنباء "إس إن إن" الإيرانية، عن مهاجراني قولها: "تلقت وزارة الخارجية رسائل تتضمن مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".
ولم تحدد مهاجراني الدولة التي أرسلت الرسائل، لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن تفاصيلها "في الوقت المناسب"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأفادت وكالة
"مهر"، أمس السبت، أن "إيران لم تتلق أي رسالة من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات النووية"، نافية الأخبار المنشورة حول استلام إيران رسالة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات النووية.
ومن جانبها، نقلت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، عن مصدر مطّلع، بشأن الأنباء التي تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير صحيحة".
وكانت وسائل إعلامية عدة، نشرت في وقت سابق، أن "واشنطن بعثت برسالة إلى طهران عبر سلطنة عمان، تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات النووية المتوقفة، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي".
وفي الـ15 من الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه ما دامت الولايات المتحدة متمسكة بمطالبها "غير المعقولة"، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.
وقال عراقجي، حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني: "على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها غير المعقولة، وما دامت أمريكا متمسكة بسياساتها المتغطرسة، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات".
وذكر وزير الخارجية الإيراني
أن "هناك مهمة أكثر أهمية تتمثل في تعطيل وتحييد العقوبات وتأمين احتياجات البلاد".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر
".
وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".
وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل
ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.