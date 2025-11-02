https://sarabic.ae/20251102/إيران-تعلن-تلقيها-رسائل-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1106657256.html

طهران: تلقينا عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، بأن وزارة الخارجية الإيرانية، "تلقت مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة أنباء "إس إن إن" الإيرانية، عن مهاجراني قولها: "تلقت وزارة الخارجية رسائل تتضمن مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".ولم تحدد مهاجراني الدولة التي أرسلت الرسائل، لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن تفاصيلها "في الوقت المناسب"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأفادت وكالة "مهر"، أمس السبت، أن "إيران لم تتلق أي رسالة من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات النووية"، نافية الأخبار المنشورة حول استلام إيران رسالة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات النووية.ومن جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن مصدر مطّلع، بشأن الأنباء التي تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير صحيحة".وفي الـ15 من الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه ما دامت الولايات المتحدة متمسكة بمطالبها "غير المعقولة"، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.وقال عراقجي، حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني: "على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها غير المعقولة، وما دامت أمريكا متمسكة بسياساتها المتغطرسة، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات".وذكر وزير الخارجية الإيراني أن "هناك مهمة أكثر أهمية تتمثل في تعطيل وتحييد العقوبات وتأمين احتياجات البلاد".وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

