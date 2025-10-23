https://sarabic.ae/20251023/غروسي-هجمات-أمريكا-ألحقت-أضرارا-شديدة-بالمنشآت-النووية-الإيرانية-لكن-التكنولوجيا-التقنية-لم-تدمر-1106308183.html

غروسي: هجمات أمريكا ألحقت أضرارا شديدة بالمنشآت النووية الإيرانية لكن التكنولوجيا التقنية لم تدمر

غروسي: هجمات أمريكا ألحقت أضرارا شديدة بالمنشآت النووية الإيرانية لكن التكنولوجيا التقنية لم تدمر

سبوتنيك عربي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في صيف... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-23T10:20+0000

2025-10-23T10:20+0000

2025-10-23T10:20+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "لو تمب" السويسرية، أوضح غروسي، أنه "على الرغم من تلك الهجمات، فإن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية القادرة على تخصيب اليورانيوم قابلة لإعادة البناء".وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيراً إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".وأكد المدير العام للوكالة أنه "لا يوجد أي دليل على أن طهران تعتزم صنع قنبلة نووية"، مضيفاً: "للتأكد من ذلك، يجب استئناف عمليات التفتيش".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-ردا-على-تصريحات-ترامب-المعادية-في-إسرائيل-1105980946.html

https://sarabic.ae/20250928/إسرائيل-يجب-على-العالم-أن-يستخدم-كل-الأدوات-لمنع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1105366238.html

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم