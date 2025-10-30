رئيس البرلمان الإيراني: أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها تستعد لقصفنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس البرلمان الإيراني: أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها تستعد لقصفنا
رئيس البرلمان الإيراني: أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها تستعد لقصفنا

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أن شعار السلام الذي ترفعه أمريكا الآن هو زائف، بينما كانت قاذفاتها من طراز بي 2 تستعد لقصفنا.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء الأربعاء، أن تصريحات قاليباف جاءت في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "شهداء محافظة خراسان شمالي" في شمال شرق إيران.
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
‌‏الموساد: إيران شكلت وحدة بها 11 ألف عنصر لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم
26 أكتوبر, 14:26 GMT
وقال قاليباف: "إذا كنا نقف اليوم في وجه الاستكبار العالمي، وأمريكا المجرمة والخائنة والكاذبة والمخادعة فهي بفضل ثقافة الاستشهاد"، مضيفا "يجب أن نعلم أن الجميع رأوا في الحرب الأخيرة، بينما كانت أمريكا ترفع شعارات السلام والحوار، كانت طائراتها من طراز B2 في طريقها لقصف منشآتنا النووية في نفس الوقت."
وتابع رئيس البرلمان الإيراني "خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، بدءا من اليومين الخامس والسادس فصاعدا، كان الجميع، من الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني، يتوسّلون لتقليل حجم هجماتنا على الكيان الصهيوني وهذه هي آثار ثقافة الاستشهاد؛ ثقافة تكسر الطرق المسدودة وتنتج القوة والثروة والمعرفة. هذا الطريق هو أيضا طريق النجاح في المجالات الثقافية والاقتصادية".
ويشار إلى أنه في 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
