‌‏الموساد: إيران شكلت وحدة بها 11 ألف عنصر لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم

‌‏الموساد: إيران شكلت وحدة بها 11 ألف عنصر لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم

سبوتنيك عربي

وزعم الموساد، في بيان له، أن "النظام الإيراني كثف جهوده لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح إسرائيلية في الخارج منذ أحداث 7 أكتوبر، إلا أن التعاون بين الموساد وأجهزة استخبارات غربية أدى إلى إحباط عشرات المخططات وإنقاذ أرواح العديد من الأشخاص".وأشار إلى أن "من بين الأسماء التي كُشف عنها حديثا القيادي في الحرس الثوري الإيراني سردار عمار، الذي يقود وحدة تضم 11 ألف عنصر تحت إمرة إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس".ووفقا للمعلومات التي قالت الموساد إنه تلقاها، فقد "أنشأ عمار شبكة عمليات دولية لتنفيذ الهجمات مع إبقاء إيران في دائرة الإنكار الرسمي".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

