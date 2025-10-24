قائد سابق بالحرس الثوري: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الإسرائيلية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/قائد-سابق-بالحرس-الثوري-الحرب-المفروضة-على-إيران-غيرت-المعادلات-الإسرائيلية-الأمريكية-1106354293.html
قائد سابق بالحرس الثوري: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الإسرائيلية الأمريكية
قائد سابق بالحرس الثوري: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الإسرائيلية الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، اليوم الجمعة، بأن الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني على إيران لمدة 12 يوما لم تحقق شيئا لتل... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T12:02+0000
2025-10-24T12:02+0000
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091675643_0:183:2200:1421_1920x0_80_0_0_78ef9a75ea2eb50a884f94cbe47e45d0.jpg
ونقلت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، عن حسين طائب، أن "الجبهة الثورية الإسلامية وجبهة الاستكبار وصلت إلى مرحلة تجاوزت فيها سرعة التطورات الحسابات والتقديرات السياسية والأمنية".وأضاف طائب: "كان الهدف الأولي لواشنطن بحلول عام 2025، يركز على إزالة العقبات أمام القوة العالمية، ولكن في مراجعة عام 2020، أقر الأمريكيون بأن هذا الهدف لم يتحقق وحددوا العقد من 2020 إلى 2030، بأنه العقد الحاسم لمستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط".وأوضح القائد العسكري الإيراني السابق أن "واشنطن تتحرك وفق استراتيجية حرب هجينة، وأن تكلف إسرائيل بتنفيذ خطة تسمى "جدار إلى جدار" لتثبيت هيمنتها في المنطقة من خلال خلق صراعات محيطية من غزة إلى إيران".وأشار حسين طائب إلى أن "الكيان الصهيوني لم يكن مستعدا من الناحية الاستخبارية والأمنية والرأي العام لدخول الحرب على غزة، ورغم الدعم الكامل من الولايات المتحدة، لم يتمكن الاحتلال الصهيوني من تحقيق أهدافه الرئيسية، بما في ذلك تدمير حماس، واحتلال غزة، واكتشاف الأنفاق، أو تحرير السجناء، وهذا دفع واشنطن إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع حماس".ولفت إلى ​​أن إحدى بركات الحرب المفروضة على إيران لمدة 12 يوما كانت الكشف عن الخلافات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني، وحين تسعى واشنطن إلى السيطرة على التوترات والعودة إلى السلام القوي، تواصل تل أبيب الإصرار على توسيع العمليات في لبنان وسوريا".وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
https://sarabic.ae/20251021/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-سنفتح-نيران-الجحيم-على-الأعداء-حال-بدأوا-أي-عدوان-1106239808.html
https://sarabic.ae/20251003/الحرس-الثوري-الإيراني-الوعد-الصادق-2-فاجأت-إسرائيل-من-حيث-التخطيط-والتكتيك-1105561837.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091675643_144:0:2075:1448_1920x0_80_0_0_a7da1b2264012c3543ba504e5b39c57a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

قائد سابق بالحرس الثوري: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الإسرائيلية الأمريكية

12:02 GMT 24.10.2025
© AP Photoالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، اليوم الجمعة، بأن الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني على إيران لمدة 12 يوما لم تحقق شيئا لتل أبيب فحسب، بل غيرت المعادلات الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كامل".
ونقلت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، عن حسين طائب، أن "الجبهة الثورية الإسلامية وجبهة الاستكبار وصلت إلى مرحلة تجاوزت فيها سرعة التطورات الحسابات والتقديرات السياسية والأمنية".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
قائد الحرس الثوري الإيراني: سنفتح نيران الجحيم على الأعداء حال بدأوا أي عدوان
21 أكتوبر, 10:52 GMT
وأضاف طائب: "كان الهدف الأولي لواشنطن بحلول عام 2025، يركز على إزالة العقبات أمام القوة العالمية، ولكن في مراجعة عام 2020، أقر الأمريكيون بأن هذا الهدف لم يتحقق وحددوا العقد من 2020 إلى 2030، بأنه العقد الحاسم لمستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط".
وأوضح القائد العسكري الإيراني السابق أن "واشنطن تتحرك وفق استراتيجية حرب هجينة، وأن تكلف إسرائيل بتنفيذ خطة تسمى "جدار إلى جدار" لتثبيت هيمنتها في المنطقة من خلال خلق صراعات محيطية من غزة إلى إيران".
وأشار حسين طائب إلى أن "الكيان الصهيوني لم يكن مستعدا من الناحية الاستخبارية والأمنية والرأي العام لدخول الحرب على غزة، ورغم الدعم الكامل من الولايات المتحدة، لم يتمكن الاحتلال الصهيوني من تحقيق أهدافه الرئيسية، بما في ذلك تدمير حماس، واحتلال غزة، واكتشاف الأنفاق، أو تحرير السجناء، وهذا دفع واشنطن إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع حماس".
ولفت إلى ​​أن إحدى بركات الحرب المفروضة على إيران لمدة 12 يوما كانت الكشف عن الخلافات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني، وحين تسعى واشنطن إلى السيطرة على التوترات والعودة إلى السلام القوي، تواصل تل أبيب الإصرار على توسيع العمليات في لبنان وسوريا".
وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
الحرس الثوري الإيراني: "الوعد الصادق 2" فاجأت إسرائيل من حيث التخطيط والتكتيك
3 أكتوبر, 06:31 GMT
وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала