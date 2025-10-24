https://sarabic.ae/20251024/قائد-سابق-بالحرس-الثوري-الحرب-المفروضة-على-إيران-غيرت-المعادلات-الإسرائيلية-الأمريكية-1106354293.html

قائد سابق بالحرس الثوري: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الإسرائيلية الأمريكية

ونقلت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، عن حسين طائب، أن "الجبهة الثورية الإسلامية وجبهة الاستكبار وصلت إلى مرحلة تجاوزت فيها سرعة التطورات الحسابات والتقديرات السياسية والأمنية".وأضاف طائب: "كان الهدف الأولي لواشنطن بحلول عام 2025، يركز على إزالة العقبات أمام القوة العالمية، ولكن في مراجعة عام 2020، أقر الأمريكيون بأن هذا الهدف لم يتحقق وحددوا العقد من 2020 إلى 2030، بأنه العقد الحاسم لمستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط".وأوضح القائد العسكري الإيراني السابق أن "واشنطن تتحرك وفق استراتيجية حرب هجينة، وأن تكلف إسرائيل بتنفيذ خطة تسمى "جدار إلى جدار" لتثبيت هيمنتها في المنطقة من خلال خلق صراعات محيطية من غزة إلى إيران".وأشار حسين طائب إلى أن "الكيان الصهيوني لم يكن مستعدا من الناحية الاستخبارية والأمنية والرأي العام لدخول الحرب على غزة، ورغم الدعم الكامل من الولايات المتحدة، لم يتمكن الاحتلال الصهيوني من تحقيق أهدافه الرئيسية، بما في ذلك تدمير حماس، واحتلال غزة، واكتشاف الأنفاق، أو تحرير السجناء، وهذا دفع واشنطن إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع حماس".ولفت إلى ​​أن إحدى بركات الحرب المفروضة على إيران لمدة 12 يوما كانت الكشف عن الخلافات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني، وحين تسعى واشنطن إلى السيطرة على التوترات والعودة إلى السلام القوي، تواصل تل أبيب الإصرار على توسيع العمليات في لبنان وسوريا".وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

