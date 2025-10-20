https://sarabic.ae/20251020/خامنئي-ردا-على-تصريح-ترامب-بتدمير-الصناعة-النووية-الإيرانية-استمروا-في-أحلامكم-1106202469.html

خامنئي ردا على تصريح ترامب بتدمير الصناعة النووية الإيرانية: "استمروا في أحلامكم"

خامنئي ردا على تصريح ترامب بتدمير الصناعة النووية الإيرانية: "استمروا في أحلامكم"

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من خلال أكاذيبه حول إيران والمنطقة أن يظهر بمظهر القوي والقادر". 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T11:20+0000

2025-10-20T11:20+0000

2025-10-20T11:20+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg

وقال خامنئي، في تصريحات له، إن "التصريحات السخيفة التي يطلقها الرئيس الأمريكي ليست سوى محاولة لرفع معنويات الصهاينة المحبطين"، مضيفا أن "ترامب يفتخر بأنهم قصفوا الصناعة النووية الإيرانية ودمروها.. حسناً استمروا في أحلامكم".وتابع: "الصواريخ الإيرانية حوّلت بعض المراكز الإسرائيلية إلى رماد والأعداء لم يتصورا ذلك، فهذه الصواريخ من صناعة شبابنا وإذا اقتضت الضرورة سنستخدمها مرة أخرى".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفى اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا"، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران".وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي: "في الجولة الخامسة من المفاوضات مع ستيف ويتكوف، في 23 مايو(أيار الماضي)، أكدت، صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".وأضاف عراقجي: "لو راجع الرئيس الأمريكي محاضر تلك المفاوضات، لأدرك مدى قربنا من اتفاق نووي تاريخي"، مشيرًا إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران، كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

https://sarabic.ae/20251018/إيران-تعلن-انتهاء-صلاحية-القرار-2231-وتؤكد-أن-برنامجها-النووي-سلمي-بالكامل-1106137284.html

https://sarabic.ae/20251016/ترامب-تلقيت-قبل-أسبوعين-تقريرا-بأن-إيران-تسعى-لصنع-سلاح-نووي-1106061278.html

https://sarabic.ae/20251007/ترامب-يتحدث-عن-تلقيه-إشارة-قوية-جدا-من-إيران-بشأن-اتفاق-غزة-1105708685.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم