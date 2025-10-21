https://sarabic.ae/20251021/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-سنفتح-نيران-الجحيم-على-الأعداء-حال-بدأوا-أي-عدوان-1106239808.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنفتح نيران الجحيم على الأعداء حال بدأوا أي عدوان

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنفتح نيران الجحيم على الأعداء حال بدأوا أي عدوان

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، اليوم الثلاثاء، أن "أمريكا وإسرائيل، كانتا تعوّلان على منظومتهما الدفاعية الصاروخية، لكن الصواريخ الإيرانية... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وحذّر اللواء محمد باكبور، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، من أنه "إذا تم الاعتداء علينا فسيكون ردنا أقوى من حرب الـ12، يوما وسنحوّل حياة أعدائنا لجحيم"، مؤكدًا أن "إيران ستجعل العدو يعيش في الجحيم".وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

