الحرس الثوري الإيراني: "الوعد الصادق 2" فاجأت إسرائيل من حيث التخطيط والتكتيك

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني: "الوعد الصادق 2" فاجأت إسرائيل من حيث التخطيط والتكتيك
الحرس الثوري الإيراني: "الوعد الصادق 2" فاجأت إسرائيل من حيث التخطيط والتكتيك
أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، اليوم الجمعة، أن "عملية الوعد الصادق 2" فاجأت العدو، مستفيدة من خبرة "الوعد الحق 1" وتصميمها التقني الدقيق"، على حد قوله.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن العميد نائيني، أن "عملية الوعد الصادق 2"، رغم تسريبها قبل ساعتين من انطلاقها ويقظة العدو التامة خلالها، جعلت الظروف صعبة للغاية وسببت قلقًا بالغًا للعدو".
وأضاف أن "العدو كان على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه العملية الصاروخية الإيرانية. جميع أنظمة الدفاع متعددة الطبقات في الأراضي المحتلة، وقواعد القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة، وأكثر من 200 طائرة حربية على طول الطريق، كانوا على أهبة الاستعداد لمواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية بشكل كامل".
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
إيران تعلن إعدام "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد
29 سبتمبر, 05:31 GMT
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "عملية الوعد صادق 2" كانت حدثًا تاريخيًا فريدًا، وتجسيدًا كاملًا للردع الدفاعي، حيث نُفذت بنجاح إصابة أكثر من 80% من الصواريخ على الأهداف المحددة مسبقًا، وفي ظلّ يقظة كاملة للعدو".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، إطلاق عملية باسم "الوعد الصادق 2"، ردًا على اغتيال الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والجنرال في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".
ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
