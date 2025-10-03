https://sarabic.ae/20251003/الحرس-الثوري-الإيراني-الوعد-الصادق-2-فاجأت-إسرائيل-من-حيث-التخطيط-والتكتيك-1105561837.html

الحرس الثوري الإيراني: "الوعد الصادق 2" فاجأت إسرائيل من حيث التخطيط والتكتيك

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن العميد نائيني، أن "عملية الوعد الصادق 2"، رغم تسريبها قبل ساعتين من انطلاقها ويقظة العدو التامة خلالها، جعلت الظروف صعبة للغاية وسببت قلقًا بالغًا للعدو".وأضاف أن "العدو كان على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه العملية الصاروخية الإيرانية. جميع أنظمة الدفاع متعددة الطبقات في الأراضي المحتلة، وقواعد القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة، وأكثر من 200 طائرة حربية على طول الطريق، كانوا على أهبة الاستعداد لمواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية بشكل كامل".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "عملية الوعد صادق 2" كانت حدثًا تاريخيًا فريدًا، وتجسيدًا كاملًا للردع الدفاعي، حيث نُفذت بنجاح إصابة أكثر من 80% من الصواريخ على الأهداف المحددة مسبقًا، وفي ظلّ يقظة كاملة للعدو".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.

