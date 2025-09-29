https://sarabic.ae/20250929/إيران-تعلن-إعدام-أحد-أهم-جواسيس-إسرائيل-في-البلاد-1105387007.html

إيران تعلن إعدام "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد

أعلنت السلطات القضائية في إيران، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد الموقع الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، بأن "الجاسوس كان لديه إمكانية الوصول لقواعد البيانات السيادية لإيران"، مشيرا إلى أنه تم الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من المحكمة العليا.وأضاف الموقع الإلكتروني أن "الجاسوس متخصص في مجال قواعد البيانات، التقى بضباط الموساد 63 مرة خلال 9 رحلات خارجية، وكان ينقل معلومات حساسة بعد حصوله على وصول إلى بنوك معلومات حيوية".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.

