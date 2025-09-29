إيران تعلن إعدام "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تعلن إعدام "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد
إيران تعلن إعدام "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات القضائية في إيران، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T05:31+0000
2025-09-29T05:31+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102897/82/1028978292_0:252:4576:2826_1920x0_80_0_0_85c717f8ff54b7c2f17e0cea86e1c580.jpg
وأفاد الموقع الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، بأن "الجاسوس كان لديه إمكانية الوصول لقواعد البيانات السيادية لإيران"، مشيرا إلى أنه تم الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من المحكمة العليا.وأضاف الموقع الإلكتروني أن "الجاسوس متخصص في مجال قواعد البيانات، التقى بضباط الموساد 63 مرة خلال 9 رحلات خارجية، وكان ينقل معلومات حساسة بعد حصوله على وصول إلى بنوك معلومات حيوية".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أعلنت السلطات القضائية في إيران، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد.
وأفاد الموقع الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، بأن "الجاسوس كان لديه إمكانية الوصول لقواعد البيانات السيادية لإيران"، مشيرا إلى أنه تم الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من المحكمة العليا.
وأضاف الموقع الإلكتروني أن "الجاسوس متخصص في مجال قواعد البيانات، التقى بضباط الموساد 63 مرة خلال 9 رحلات خارجية، وكان ينقل معلومات حساسة بعد حصوله على وصول إلى بنوك معلومات حيوية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
إسرائيل تعلن القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران طلب منه جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو
23 يونيو, 12:05 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".
ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
