إيران تعدم جاسوسا لصالح إسرائيل وتكشف تفاصيل تعاونه مع الموساد
إيران تعدم جاسوسا لصالح إسرائيل وتكشف تفاصيل تعاونه مع الموساد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة قم الإيرانية عن إعدام جاسوس تابع للموساد، بعد إدانته بتهم "المحاربة" و"الإفساد في الأرض". 20.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح أن تنفيذ الحكم جرى في سجن قم، أمس الأول السبت، عقب تصديق المحكمة العليا ورفض طلب العفو.وبين حجة الإسلام والمسلمين، كاظم موسوي، أن المتهم بدأ نشاطه التجسسي لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في عام 2023، وتم اعتقاله في نفس العام، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أن التحقيقات كشفت امتلاكه صلات مباشرة بضابط في جهاز الموساد، إذ أقرّ بإرسال معلومات سرية عبر الفضاء الإلكتروني إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكم صدر استنادا إلى المادة السادسة من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني.وأشار كاظم موسوي إلى أن الجاسوس سعى بدوافع شخصية ومهنية إلى التواصل مع عناصر الموساد والتعاون معهم، قبل أن تنجح الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في كشف أنشطته ومنع تسريب معلومات حساسة. وفي ختام تصريحه، شدّد رئيس القضاء في قم على أن اليقظة الشعبية والتعاون مع الأجهزة الأمنية يشكلان ركيزة أساسية لحماية أمن المجتمع، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية الآمنة.
وأوضح أن تنفيذ الحكم جرى في سجن قم، أمس الأول السبت، عقب تصديق المحكمة العليا ورفض طلب العفو.
وبين حجة الإسلام والمسلمين، كاظم موسوي، أن المتهم بدأ نشاطه التجسسي لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في عام 2023، وتم اعتقاله في نفس العام، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف أن التحقيقات كشفت امتلاكه صلات مباشرة بضابط في جهاز الموساد، إذ أقرّ بإرسال معلومات سرية عبر الفضاء الإلكتروني إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكم صدر استنادا إلى المادة السادسة من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني.
وأشار كاظم موسوي إلى أن الجاسوس سعى بدوافع شخصية ومهنية إلى التواصل مع عناصر الموساد والتعاون معهم، قبل أن تنجح الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في كشف أنشطته ومنع تسريب معلومات حساسة.
وفي ختام تصريحه، شدّد رئيس القضاء في قم على أن اليقظة الشعبية والتعاون مع الأجهزة الأمنية يشكلان ركيزة أساسية لحماية أمن المجتمع، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية الآمنة.