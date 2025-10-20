إيران تعدم جاسوسا لصالح إسرائيل وتكشف تفاصيل تعاونه مع الموساد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تعدم جاسوسا لصالح إسرائيل وتكشف تفاصيل تعاونه مع الموساد
إيران تعدم جاسوسا لصالح إسرائيل وتكشف تفاصيل تعاونه مع الموساد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة قم الإيرانية عن إعدام جاسوس تابع للموساد، بعد إدانته بتهم "المحاربة" و"الإفساد في الأرض". 20.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح أن تنفيذ الحكم جرى في سجن قم، أمس الأول السبت، عقب تصديق المحكمة العليا ورفض طلب العفو.وبين حجة الإسلام والمسلمين، كاظم موسوي، أن المتهم بدأ نشاطه التجسسي لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في عام 2023، وتم اعتقاله في نفس العام، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أن التحقيقات كشفت امتلاكه صلات مباشرة بضابط في جهاز الموساد، إذ أقرّ بإرسال معلومات سرية عبر الفضاء الإلكتروني إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكم صدر استنادا إلى المادة السادسة من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني.وأشار كاظم موسوي إلى أن الجاسوس سعى بدوافع شخصية ومهنية إلى التواصل مع عناصر الموساد والتعاون معهم، قبل أن تنجح الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في كشف أنشطته ومنع تسريب معلومات حساسة. وفي ختام تصريحه، شدّد رئيس القضاء في قم على أن اليقظة الشعبية والتعاون مع الأجهزة الأمنية يشكلان ركيزة أساسية لحماية أمن المجتمع، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية الآمنة.
إيران تعدم جاسوسا لصالح إسرائيل وتكشف تفاصيل تعاونه مع الموساد

05:55 GMT 20.10.2025
أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة قم الإيرانية عن إعدام جاسوس تابع للموساد، بعد إدانته بتهم "المحاربة" و"الإفساد في الأرض".
وأوضح أن تنفيذ الحكم جرى في سجن قم، أمس الأول السبت، عقب تصديق المحكمة العليا ورفض طلب العفو.
وبين حجة الإسلام والمسلمين، كاظم موسوي، أن المتهم بدأ نشاطه التجسسي لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في عام 2023، وتم اعتقاله في نفس العام، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف أن التحقيقات كشفت امتلاكه صلات مباشرة بضابط في جهاز الموساد، إذ أقرّ بإرسال معلومات سرية عبر الفضاء الإلكتروني إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكم صدر استنادا إلى المادة السادسة من قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني.
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
إيران تكشف لأول مرة تفاصيل اختراق إسرائيل لـ"واتساب" بعض مسؤوليها
23 سبتمبر, 10:30 GMT
وأشار كاظم موسوي إلى أن الجاسوس سعى بدوافع شخصية ومهنية إلى التواصل مع عناصر الموساد والتعاون معهم، قبل أن تنجح الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في كشف أنشطته ومنع تسريب معلومات حساسة.
وفي ختام تصريحه، شدّد رئيس القضاء في قم على أن اليقظة الشعبية والتعاون مع الأجهزة الأمنية يشكلان ركيزة أساسية لحماية أمن المجتمع، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية الآمنة.
