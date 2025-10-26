البرلمان الإيراني: رسالة إيران وروسيا والصين إلى الأمم المتحدة ثمرة سنوات من الصمود والتقدم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251026/البرلمان-الإيراني-رسالة-إيران-وروسيا-والصين-إلى-الأمم-المتحدة-ثمرة-سنوات-من-الصمود-والتقدم-1106410003.html
البرلمان الإيراني: رسالة إيران وروسيا والصين إلى الأمم المتحدة ثمرة سنوات من الصمود والتقدم
البرلمان الإيراني: رسالة إيران وروسيا والصين إلى الأمم المتحدة ثمرة سنوات من الصمود والتقدم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الرسالة المشتركة التي أرسلتها إيران وروسيا والصين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T12:55+0000
2025-10-26T12:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg
وقال قاليباف، إن "الرسالة رمز للتضامن الاستراتيجي بين القوى الكبرى، رافعة راية انتهاء عصر الضغوط النووية على إيران"، مضيفا أنه "مع انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، خرج الملف النووي الإيراني رسميًا من جدول أعمال مجلس الأمن، رافعًا شعار الاعتراف بحق إيران في التخصيب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، أكد قاليباف، أن "هذه الرسالة المشتركة، التي أرسلتها وزارات خارجية إيران وروسيا والصين، ليست مجرد إعلان، بل هي ثمرة سنوات من الصمود والتقدم الذي أبداه الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط والعقوبات الظالمة".وأضاف: "اليوم، نرى تغيرًا جذريًا في موازين القوى العالمية، حيث أصبح النظام العالمي منقسمًا إلى قسمين في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، رافعًا راية التضامن الاستراتيجي".وشدد قاليباف، على أن انتهاء العمل بقرار 2231 يعني انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالإبلاغ عن التحقق من تنفيذ البرنامج النووي الإيراني ومراقبته.وأكد أن "الرسالة المشتركة، التي أرسلتها السفارات الثلاث الدائمة لدى الوكالة، أعلنت بوضوح أن تفعيل آلية السناب باك غير قانوني، رافعة راية الاعتراف بحق إيران في التخصيب".وأشار قاليباف، إلى أن هاتين الرسالتين المشتركتين ليستا انتصارًا قانونيًا لإيران فحسب، بل تعتبران دليلًا على تغير موازين القوى العالمية، حيث أصبحت القوى الكبرى، مثل إيران وروسيا والصين، تؤكد على دورها في تشكيل النظام الدولي الجديد.ومضى في القول: "اليوم، نرى حقيقة أن النظام العالمي لم يعد يخضع لإرادة الغرب وحده، بل أصبحت هناك قوى جديدة تشكل المستقبل".وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن الرسالة المشتركة أكدت صراحة أن محاولات الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لتفعيل آلية "سناب باك" تفتقر إلى الأساس القانوني، رافعًا شعار انتهاء عصر الضغوط الظالمة.وأضاف أن "إيران لن تلتزم بتفسيرات أحادية الجانب تروج لها الدول الغربية، بل ستستمر في الدفاع عن حقوقها الشرعية".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20251025/إيران-وروسيا-والصين-تدعو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لإنهاء-مراقبة-البرنامج-النووي-الإيراني-1106373347.html
https://sarabic.ae/20251020/لاريجاني-تفعيل-آلية-الزناد-يلغي-اتفاق-القاهرة--1106219320.html
https://sarabic.ae/20251019/عراقجي-آلية-الزناد-لم-تفعل-وفقا-لرؤية-إيران-وروسيا-والصين-1106169196.html
الصين
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_113:0:1570:1093_1920x0_80_0_0_b276056bd0563b5ae1a5cce22c07598d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

البرلمان الإيراني: رسالة إيران وروسيا والصين إلى الأمم المتحدة ثمرة سنوات من الصمود والتقدم

12:55 GMT 26.10.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الرسالة المشتركة التي أرسلتها إيران وروسيا والصين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، ليست مجرد وثيقة.
وقال قاليباف، إن "الرسالة رمز للتضامن الاستراتيجي بين القوى الكبرى، رافعة راية انتهاء عصر الضغوط النووية على إيران"، مضيفا أنه "مع انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، خرج الملف النووي الإيراني رسميًا من جدول أعمال مجلس الأمن، رافعًا شعار الاعتراف بحق إيران في التخصيب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، أكد قاليباف، أن "هذه الرسالة المشتركة، التي أرسلتها وزارات خارجية إيران وروسيا والصين، ليست مجرد إعلان، بل هي ثمرة سنوات من الصمود والتقدم الذي أبداه الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط والعقوبات الظالمة".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
إيران وروسيا والصين تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء مراقبة البرنامج النووي الإيراني
أمس, 06:05 GMT
وأضاف: "اليوم، نرى تغيرًا جذريًا في موازين القوى العالمية، حيث أصبح النظام العالمي منقسمًا إلى قسمين في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، رافعًا راية التضامن الاستراتيجي".
وشدد قاليباف، على أن انتهاء العمل بقرار 2231 يعني انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالإبلاغ عن التحقق من تنفيذ البرنامج النووي الإيراني ومراقبته.
وأكد أن "الرسالة المشتركة، التي أرسلتها السفارات الثلاث الدائمة لدى الوكالة، أعلنت بوضوح أن تفعيل آلية السناب باك غير قانوني، رافعة راية الاعتراف بحق إيران في التخصيب".
وأشار قاليباف، إلى أن هاتين الرسالتين المشتركتين ليستا انتصارًا قانونيًا لإيران فحسب، بل تعتبران دليلًا على تغير موازين القوى العالمية، حيث أصبحت القوى الكبرى، مثل إيران وروسيا والصين، تؤكد على دورها في تشكيل النظام الدولي الجديد.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
لاريجاني: تفعيل "آلية الزناد" يلغي "اتفاق القاهرة"
20 أكتوبر, 17:46 GMT
ومضى في القول: "اليوم، نرى حقيقة أن النظام العالمي لم يعد يخضع لإرادة الغرب وحده، بل أصبحت هناك قوى جديدة تشكل المستقبل".
وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن الرسالة المشتركة أكدت صراحة أن محاولات الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لتفعيل آلية "سناب باك" تفتقر إلى الأساس القانوني، رافعًا شعار انتهاء عصر الضغوط الظالمة.
وأضاف أن "إيران لن تلتزم بتفسيرات أحادية الجانب تروج لها الدول الغربية، بل ستستمر في الدفاع عن حقوقها الشرعية".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
عراقجي: "آلية الزناد" لم تفعل وفقا لرؤية إيران وروسيا والصين
19 أكتوبر, 08:33 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала