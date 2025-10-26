https://sarabic.ae/20251026/البرلمان-الإيراني-رسالة-إيران-وروسيا-والصين-إلى-الأمم-المتحدة-ثمرة-سنوات-من-الصمود-والتقدم-1106410003.html

البرلمان الإيراني: رسالة إيران وروسيا والصين إلى الأمم المتحدة ثمرة سنوات من الصمود والتقدم

وقال قاليباف، إن "الرسالة رمز للتضامن الاستراتيجي بين القوى الكبرى، رافعة راية انتهاء عصر الضغوط النووية على إيران"، مضيفا أنه "مع انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، خرج الملف النووي الإيراني رسميًا من جدول أعمال مجلس الأمن، رافعًا شعار الاعتراف بحق إيران في التخصيب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، أكد قاليباف، أن "هذه الرسالة المشتركة، التي أرسلتها وزارات خارجية إيران وروسيا والصين، ليست مجرد إعلان، بل هي ثمرة سنوات من الصمود والتقدم الذي أبداه الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط والعقوبات الظالمة".وأضاف: "اليوم، نرى تغيرًا جذريًا في موازين القوى العالمية، حيث أصبح النظام العالمي منقسمًا إلى قسمين في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، رافعًا راية التضامن الاستراتيجي".وشدد قاليباف، على أن انتهاء العمل بقرار 2231 يعني انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالإبلاغ عن التحقق من تنفيذ البرنامج النووي الإيراني ومراقبته.وأكد أن "الرسالة المشتركة، التي أرسلتها السفارات الثلاث الدائمة لدى الوكالة، أعلنت بوضوح أن تفعيل آلية السناب باك غير قانوني، رافعة راية الاعتراف بحق إيران في التخصيب".وأشار قاليباف، إلى أن هاتين الرسالتين المشتركتين ليستا انتصارًا قانونيًا لإيران فحسب، بل تعتبران دليلًا على تغير موازين القوى العالمية، حيث أصبحت القوى الكبرى، مثل إيران وروسيا والصين، تؤكد على دورها في تشكيل النظام الدولي الجديد.ومضى في القول: "اليوم، نرى حقيقة أن النظام العالمي لم يعد يخضع لإرادة الغرب وحده، بل أصبحت هناك قوى جديدة تشكل المستقبل".وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن الرسالة المشتركة أكدت صراحة أن محاولات الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لتفعيل آلية "سناب باك" تفتقر إلى الأساس القانوني، رافعًا شعار انتهاء عصر الضغوط الظالمة.وأضاف أن "إيران لن تلتزم بتفسيرات أحادية الجانب تروج لها الدول الغربية، بل ستستمر في الدفاع عن حقوقها الشرعية".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

