لاريجاني: تفعيل "آلية الزناد" يلغي "اتفاق القاهرة"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن أي مقترحات تعاون محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُعرض على المجلس للدراسة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في طهران اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وفي رده على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مع الوكالة الدولية، أوضح لاريجاني أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أشار عقب اجتماع القاهرة إلى أن تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات (سناب باك) سيؤدي إلى إلغاء المفاوضات وبطلانها.
وأضاف: "إذا تقدمت الوكالة بطلب في هذا الشأن، فسيتم مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي".
وعن موقف المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، قال لاريجاني: "غروسي قام بدوره، لكن تقاريره لم يعد لها تأثير يُذكر. ومع ذلك، يجب التشديد على أمرين رئيسيين: تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير قدرات القوات المسلحة الإيرانية".
28 سبتمبر, 15:36 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، السبت الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".
21 يوليو, 16:01 GMT
وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".
ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو/ تموز 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
