https://sarabic.ae/20251020/لاريجاني-تفعيل-آلية-الزناد-يلغي-اتفاق-القاهرة--1106219320.html

لاريجاني: تفعيل "آلية الزناد" يلغي "اتفاق القاهرة"

لاريجاني: تفعيل "آلية الزناد" يلغي "اتفاق القاهرة"

سبوتنيك عربي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن أي مقترحات تعاون محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُعرض على المجلس للدراسة. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T17:46+0000

2025-10-20T17:46+0000

2025-10-20T17:46+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

أخبار مصر الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17bbc3a1c56708de361527312a3b03b0.jpg

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في طهران اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف: "إذا تقدمت الوكالة بطلب في هذا الشأن، فسيتم مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي".وعن موقف المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، قال لاريجاني: "غروسي قام بدوره، لكن تقاريره لم يعد لها تأثير يُذكر. ومع ذلك، يجب التشديد على أمرين رئيسيين: تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير قدرات القوات المسلحة الإيرانية".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، السبت الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو/ تموز 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.

https://sarabic.ae/20251020/لاريجاني-الأوروبيون-استغلوا-آلية-الزناد-وما-قاموا-به-غير-قانوني-1106208572.html

https://sarabic.ae/20250928/لاريجاني-لا-أحد-يستطيع-إزالة-برنامج-إيران-النووي-1105373675.html

https://sarabic.ae/20250721/خبير-حول-زيارة-لاريجاني-إلى-موسكو-الترويكا-أمام-اختبار-تفاوضي-جديد---1102886198.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية