لاريجاني: مطالب أمريكا لا سقف لها وهي تريد كسر إيران

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن "مطالب العدو لا سقف لها"، مضيفاً أنه "لا يمكن إيقاف العدو عند حده من خلال تقديم تنازلات غير مشروطة". 02.11.2025

2025-11-02T15:51+0000

2025-11-02T15:51+0000

2025-11-02T15:51+0000

وتحدّث لاريجاني، عن "3 شروط وضعتها الولايات المتحدة على الطاولة"، قائلاً: "الهدف الملموس للعدو هو كسر إيران وأمتها وإرادتها"، مشيراً إلى مطالب بشأن تفكيك برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم من أجل إبرام اتفاق نووي جديد، وكذلك الحد من برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، وأنشطتها الإقليمية.وأوضح قائلا: "اليوم يقولون إنه ينبغي ألا يكون لدينا تخصيب، مع أنهم هم أنفسهم الذين أقرّوا سابقاً بحقنا في التخصيب، والآن يُطالبون بإيقافه. هؤلاء انتهازيون، ومطالبهم لا سقف لها؛ فبعد التخصيب سيقولون قلّوا مدى صواريخكم، وتصرفوا في المنطقة وفق ما نأمر به نحن".وشدّد لاريجاني، على أن طهران "لا ترفض مبدأ التفاوض"، قائلاً: "نحن لا نقول إننا لا نتفاوض، فالقيادة أكّدت دائماً ضرورة امتلاك علم وفن التفاوض، لكن التفاوض يجب أن يكون حقيقياً، لا أن تُحدَّد نتائجه مسبقاً".وأضاف أن طهران "كانت في مرحلة التفاوض عندما بدأت الحرب، لكن الطرف الآخر لم يكن يسعى إلى تسوية حقيقية، بل إلى فرض نتائج محددة مسبقاً"، مؤكداً أن هذا النمط من المفاوضات "لا يمكن لإيران القبول به".وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في وقت سابق اليوم، بأن وزارة الخارجية الإيرانية، "تلقت مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني"، على حد قولها.ونقلت وكالة أنباء "إس إن إن" الإيرانية، عن مهاجراني قولها: "تلقت وزارة الخارجية رسائل تتضمن مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".ولم تحدد مهاجراني الدولة التي أرسلت الرسائل، لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن تفاصيلها "في الوقت المناسب"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأفادت وكالة "مهر"، أمس السبت، أن "إيران لم تتلق أي رسالة من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات النووية"، نافية الأخبار المنشورة حول استلام إيران رسالة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات النووية.ومن جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن مصدر مطّلع، بشأن الأنباء التي تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير صحيحة".وفي الـ15 من الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه "ما دامت الولايات المتحدة متمسكة بمطالبها "غير المعقولة"، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي".وقال عراقجي، حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني: "على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها غير المعقولة، وما دامت أمريكا متمسكة بسياساتها المتغطرسة، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات".وذكر وزير الخارجية الإيراني أن "هناك مهمة أكثر أهمية تتمثل في تعطيل وتحييد العقوبات وتأمين احتياجات البلاد".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

