إيران تصف تحركات أمريكا ضد فنزویلا بأنها "تهدید للسلام والأمن الإقلیمیین"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/إيران-تصف-تحركات-أمريكا-ضد-فنزویلا-بأنها-تهدید-للسلام-والأمن-الإقلیمیین-1105854338.html
إيران تصف تحركات أمريكا ضد فنزویلا بأنها "تهدید للسلام والأمن الإقلیمیین"
إيران تصف تحركات أمريكا ضد فنزویلا بأنها "تهدید للسلام والأمن الإقلیمیین"
سبوتنيك عربي
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، اليوم الجمعة، أمريكا بـ"زعزعة الاستقرار في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية"، واصفًا تحركاتها... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T18:17+0000
2025-10-10T18:17+0000
إيران
أخبار فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن بقائي تحذيره من "عواقب التوسع في خرق القانون والنهج الأحادي العدواني للولايات المتحدة على السلام والاستقرار العالميين".وأدان المتحدث الإيراني الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد في المنطقة، والتهديد باستخدام القوة ضد سيادة فنزويلا وسلامتها الإقليمية، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".ويتزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت أمريكا قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من دول عدة، اعتبرت هذه التحركات انتهاكا للسيادة الفنزويلية.ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش الأمريكي لهذه الهجمات بدلًا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.
https://sarabic.ae/20251010/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-الجمعة-جلسة-لبحث-التوترات-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1105819023.html
https://sarabic.ae/20230613/إعلام-فنزويلا-وإيران-توقعان-مذكرات-تفاهم-في-مجال-البتروكيماويات-والنقل-والزراعة-1078039026.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تصف تحركات أمريكا ضد فنزویلا بأنها "تهدید للسلام والأمن الإقلیمیین"

18:17 GMT 10.10.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، اليوم الجمعة، أمريكا بـ"زعزعة الاستقرار في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية"، واصفًا تحركاتها العسكرية الأخيرة ضد فنزويلا بأنها "تهديد للسلام والأمن الإقليميين".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن بقائي تحذيره من "عواقب التوسع في خرق القانون والنهج الأحادي العدواني للولايات المتحدة على السلام والاستقرار العالميين".
وأدان المتحدث الإيراني الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد في المنطقة، والتهديد باستخدام القوة ضد سيادة فنزويلا وسلامتها الإقليمية، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا
01:56 GMT
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لمواجهة ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي غير القانوني في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، مؤكدًا ضرورة احترام سيادتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.
ويتزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت أمريكا قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من دول عدة، اعتبرت هذه التحركات انتهاكا للسيادة الفنزويلية.
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
إعلام: فنزويلا وإيران توقعان مذكرات تفاهم في مجال البتروكيماويات والنقل والزراعة
13 يونيو 2023, 01:14 GMT
وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس (السلطة التشريعية) الأسبوع الماضي، بأنه أعلن أن "الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع عصابات المخدرات"، دون تقديم أساس قانوني جديد.
ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش الأمريكي لهذه الهجمات بدلًا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала