https://sarabic.ae/20251010/إيران-تصف-تحركات-أمريكا-ضد-فنزویلا-بأنها-تهدید-للسلام-والأمن-الإقلیمیین-1105854338.html
إيران تصف تحركات أمريكا ضد فنزویلا بأنها "تهدید للسلام والأمن الإقلیمیین"
سبوتنيك عربي
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، اليوم الجمعة، أمريكا بـ"زعزعة الاستقرار في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية"، واصفًا تحركاتها العسكرية الأخيرة ضد فنزويلا بأنها "تهديد للسلام والأمن الإقليميين".
2025-10-10T18:17+0000
2025-10-10T18:17+0000
2025-10-10T18:17+0000
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لمواجهة ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي غير القانوني في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، مؤكدًا ضرورة احترام سيادتها كدولة عضو في الأمم المتحدة. وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس (السلطة التشريعية) الأسبوع الماضي، بأنه أعلن أن "الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع عصابات المخدرات"، دون تقديم أساس قانوني جديد.
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي، اليوم الجمعة، أمريكا بـ"زعزعة الاستقرار في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية"، واصفًا تحركاتها العسكرية الأخيرة ضد فنزويلا بأنها "تهديد للسلام والأمن الإقليميين".
ونقلت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، عن بقائي تحذيره من "عواقب التوسع في خرق القانون والنهج الأحادي العدواني للولايات المتحدة على السلام والاستقرار العالميين".
وأدان المتحدث الإيراني الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد في المنطقة، والتهديد باستخدام القوة ضد سيادة فنزويلا وسلامتها الإقليمية، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لمواجهة ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي غير القانوني في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، مؤكدًا ضرورة احترام سيادتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.
ويتزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت أمريكا قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من دول عدة، اعتبرت هذه التحركات انتهاكا للسيادة الفنزويلية.
وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس (السلطة التشريعية) الأسبوع الماضي، بأنه أعلن أن "الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع عصابات المخدرات"، دون تقديم أساس قانوني جديد.
ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش الأمريكي لهذه الهجمات بدلًا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.