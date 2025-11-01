https://sarabic.ae/20251101/إيران-المواد-النووية-لا-تزال-تحت-أنقاض-المنشآت-التي-قصفتها-أمريكا-وإسرائيل--1106633559.html

إيران: المواد النووية لا تزال تحت أنقاض المنشآت التي قصفتها أمريكا وإسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، استعداد إيران لكل الاحتمالات، متوقعًا أي سلوك عدواني من إسرائيل. 01.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي، في تصريحات تلفزيونية، إن "إسرائيل ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة"، مؤكدًا أن طهران اكتسبت تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبرت الصواريخ في معركة حقيقية.وأضاف: "إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي عمل عدائي فنتائجه ستكون سيئة عليه"، متابعًا: "إسرائيل حاولت توسيع دائرة الحرب إلى المنطقة باستهداف منشآتنا النفطية".وأكد وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده للتفاوض لتبديد القلق بشأن برنامجها النووي لأنها متأكدة من سلميته، لافتًا إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة.وأوضح عراقجي أن بلاده "لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي"، مؤكدا أنه لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة.وأعلن أن "المواد النووية لا تزال تحت أنقاض المنشآت النووية التي قصفت ولم تنقل لمكان آخر"، مؤكدا أن "إيران تلقت خسارة على مستوى المباني والأجهزة النووية لكن التقنية لا تزال قائمة".وأردف: "لا رغبة لنا في مفاوضات مباشرة مع واشنطن ويمكننا التوصل لاتفاق بتفاوض غير مباشر"، مشددا على أن تفعيل الأوروبيين آلية الزناد غير قانوني ولا إجماع دوليا بشأن العقوبات على إيران.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

