https://sarabic.ae/20251026/الدفاع-الإيرانية-حققنا-زيادة-هائلة-في-قدراتنا-التسليحية-بعد-الحرب-مع-إسرائيل-1106418011.html

الدفاع الإيرانية: حققنا زيادة هائلة في قدراتنا التسليحية بعد الحرب مع إسرائيل

الدفاع الإيرانية: حققنا زيادة هائلة في قدراتنا التسليحية بعد الحرب مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إن القدرات التسليحية والتشغيلية وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية شهدت زيادة هائلة مقارنة بما كانت عليه... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T16:54+0000

2025-10-26T16:54+0000

2025-10-26T16:54+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104405/67/1044056756_109:0:3110:1688_1920x0_80_0_0_f1ac212c1a482c2fbaef64c27250e21b.jpg

وتابع طلائي: "العدو فشل في الحرب التي فرضها على إيران رغم استعداداته على مدار 15 عاما"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.وأكد المسؤول الإيراني أن أي محاولة تهديد جديدة ستكون فاشلة بصورة أكبر مما حدث في الحرب الأخيرة"، مشيرا إلى أن إيران عززت استعداداتها الدفاعية في ذات الوقت الذي أصبحت فيه قدرات الطرف الآخر هشة، على حد وصفه.وحمل المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إسرائيل مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها إيران، معتبرا أن التجربة أظهرت محدودية قدرة إسرائيل على اتخاذ قرار بمهاجمة طهران مجددا.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

https://sarabic.ae/20251026/الموساد-إيران-شكلت-وحدة-بها-11-ألف-عنصر-لتنفيذ-هجمات-ضد-أهداف-إسرائيلية-حول-العالم-1106413175.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم