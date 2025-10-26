https://sarabic.ae/20251026/الدفاع-الإيرانية-حققنا-زيادة-هائلة-في-قدراتنا-التسليحية-بعد-الحرب-مع-إسرائيل-1106418011.html
الدفاع الإيرانية: حققنا زيادة هائلة في قدراتنا التسليحية بعد الحرب مع إسرائيل
الدفاع الإيرانية: حققنا زيادة هائلة في قدراتنا التسليحية بعد الحرب مع إسرائيل
الدفاع الإيرانية: حققنا زيادة هائلة في قدراتنا التسليحية بعد الحرب مع إسرائيل
قال الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إن القدرات التسليحية والتشغيلية وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية شهدت زيادة هائلة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي حدثت في يونيو/ حزيران الماضي واستمرت 12 يوما.
وتابع طلائي: "العدو فشل في الحرب التي فرضها على إيران رغم استعداداته على مدار 15 عاما"، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.
وأكد المسؤول الإيراني أن أي محاولة تهديد جديدة ستكون فاشلة بصورة أكبر مما حدث في الحرب الأخيرة"، مشيرا إلى أن إيران عززت استعداداتها الدفاعية في ذات الوقت الذي أصبحت فيه قدرات الطرف الآخر هشة، على حد وصفه.
وحمل المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إسرائيل مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها إيران، معتبرا أن التجربة أظهرت محدودية قدرة إسرائيل على اتخاذ قرار بمهاجمة طهران مجددا.
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل
ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية
ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.