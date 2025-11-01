https://sarabic.ae/20251101/إعلام-إيران-تكشف-حقيقة-إرسال-واشنطن-رسالة-إلى-طهران-بشأن--استئناف-المفاوضات-النووية-1106625817.html

إعلام: إيران تكشف حقيقة إرسال واشنطن رسالة إلى طهران بشأن استئناف المفاوضات النووية

إعلام: إيران تكشف حقيقة إرسال واشنطن رسالة إلى طهران بشأن استئناف المفاوضات النووية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، حقيقة تلقي إيران رسالة من الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو/حزيران الماضي. 01.11.2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم السبت، أن إيران لم تتلق أي رسالة من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية، نافية الأخبار المنشورة حول استلام إيران رسالة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات النووية.ومن جانبها، نقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن مصدر مطلع بشأن الأنباء التي تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير صحيحة".وكانت وسائل إعلام قد نشرت، في وقت سابق، أن واشنطن بعثت برسالة إلى طهران عبر سلطنة عمان تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ شهر يونيو الماضي.وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه ما دامت الولايات المتحدة متمسكة بمطالبها "غير المعقولة"، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.وقال عراقجي حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني: "على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها غير المعقولة، وما دامت أمريكا متمسكة بسياساتها المتغطرسة، فإن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات".وذكر وزير الخارجية الإيراني أن هناك مهمة أكثر أهمية تتمثل في "تعطيل وتحييد العقوبات" و"تأمين احتياجات البلاد".كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

