في رسالة رسمية.. طهران تتهم ترامب بقيادة الهجمات الإسرائيلية على إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
في رسالة رسمية.. طهران تتهم ترامب بقيادة الهجمات الإسرائيلية على إيران
في رسالة رسمية.. طهران تتهم ترامب بقيادة الهجمات الإسرائيلية على إيران
في رسالة رسمية.. طهران تتهم ترامب بقيادة الهجمات الإسرائيلية على إيران

22:56 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي وجّه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن مايكل عمران كانو، أشار فيها إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعترافه بقيادة بلاده الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تمثل "دليلا قانونيا واضحا" على تورطه المباشر في إدارة وتوجيه تلك الاعتداءات.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن الوزير عراقجي أوضح في الرسالة أن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يشكل انتهاكا صارخا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن الضربات التي نُفذت خلال شهر يونيو الماضي "استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
‌‏الموساد: إيران شكلت وحدة بها 11 ألف عنصر لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم
26 أكتوبر, 14:26 GMT
وشدد عراقجي في رسالته على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان "المسؤولية القانونية الكاملة عن الانتهاكات"، داعيا واشنطن إلى "تعويض الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمواطنين الإيرانيين عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن العدوان".
وأضاف أن:
"الاعتراف الأمريكي يترتب عليه أيضا مسؤولية جنائية فردية لرئيس الولايات المتحدة والمسؤولين المتورطين"، مشيرا إلى أن "الجرائم شملت العدوان واستهداف المدنيين والعلماء والصحافيين والبنى التحتية للطاقة والمنشآت الطبية والإعلامية".
وأكد الوزير الإيراني أن بلاده "تحتفظ بحقها الثابت في ملاحقة هذه الجرائم عبر جميع القنوات القانونية والدولية المتاحة"، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وضمان تحقيق العدالة الدولية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرا بمسؤوليته المباشرة عن الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران.
وقال ترامب في حديث للصحافيين، يوم الخميس الماضي: "لقد هاجمت إسرائيل أولا، كان ذلك الهجوم قويا للغاية، وكنت مسؤولا تماما عن ذلك".
وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أبرزها منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية
4 نوفمبر, 20:43 GMT
وأسفرت الهجمات عن مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران على هذه الضربات بعملية عسكرية حملت اسم "الوعد الصادق 3"، شنت خلالها هجمات صاروخية على عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية داخل إسرائيل، مؤكدة أن عملياتها ستستمر "طالما اقتضت الضرورة".
وفي تطور لاحق، شنت الولايات المتحدة هجمات متزامنة على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان ليلة 22 يونيو الماضي، وقالت واشنطن آنذاك إن الهدف من تلك الضربات كان "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير".
وبعد أيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الهجوم الأمريكي عبر إطلاق صواريخ استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، في تصعيد جديد رفع مستوى التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
