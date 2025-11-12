https://sarabic.ae/20251112/الخارجية-الإيرانية-مزاعم-كسب-الوقت-في-المفاوضات-النووية-من-قبل-إيران-فبركة-إسرائيلية-1107033540.html

الخارجية الإيرانية: مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران "فبركة إسرائيلية"

الخارجية الإيرانية: مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران "فبركة إسرائيلية"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن "مصلحة إيران كانت دوما في التوصّل إلى نتيجة، لأن العقوبات تضرّ بالشعب والاقتصاد...

وقال بقائي، إن "مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران فبركة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أكد مرارا أن كل يوم نتمكّن فيه من تخليص الشعب والبلاد من العقوبات هو مكسب لنا".وأضاف: "لا شك في جدّية إيران خلال المفاوضات النووية"، متابعا: "الأطراف الغربية كانت تدرك تماماً أن إيران دخلت المفاوضات بخطة واضحة وبأقصى درجات الجدية".من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن "طهران مستعدة للتفاوض بما يضمن مصالحنا الوطنية إذا أبدت واشنطن نهجا مناسبا"، مؤكدا "الاستعداد لجميع السيناريوهات ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة، لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وأشار غروسي إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك الإمكانيات النووية ذاتها، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، بأن "أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين".وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.

