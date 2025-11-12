الخارجية الإيرانية: مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران "فبركة إسرائيلية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/الخارجية-الإيرانية-مزاعم-كسب-الوقت-في-المفاوضات-النووية-من-قبل-إيران-فبركة-إسرائيلية-1107033540.html
الخارجية الإيرانية: مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران "فبركة إسرائيلية"
الخارجية الإيرانية: مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران "فبركة إسرائيلية"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن "مصلحة إيران كانت دوما في التوصّل إلى نتيجة، لأن العقوبات تضرّ بالشعب والاقتصاد... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T13:37+0000
2025-11-12T13:37+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال بقائي، إن "مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران فبركة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أكد مرارا أن كل يوم نتمكّن فيه من تخليص الشعب والبلاد من العقوبات هو مكسب لنا".وأضاف: "لا شك في جدّية إيران خلال المفاوضات النووية"، متابعا: "الأطراف الغربية كانت تدرك تماماً أن إيران دخلت المفاوضات بخطة واضحة وبأقصى درجات الجدية".من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن "طهران مستعدة للتفاوض بما يضمن مصالحنا الوطنية إذا أبدت واشنطن نهجا مناسبا"، مؤكدا "الاستعداد لجميع السيناريوهات ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة، لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وأشار غروسي إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك الإمكانيات النووية ذاتها، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، بأن "أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين".وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.
https://sarabic.ae/20251112/غروسي-يلتقي-ممثلي-إيران-وروسيا-والصين-قبل-اجتماع-حاسم-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1107001290.html
https://sarabic.ae/20250928/روبيو-يدعو-إيران-إلى-مفاوضات-مباشرة-بشأن-الاتفاق-النووي-1105358848.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الإيرانية: مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران "فبركة إسرائيلية"

13:37 GMT 12.11.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© x.com
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن "مصلحة إيران كانت دوما في التوصّل إلى نتيجة، لأن العقوبات تضرّ بالشعب والاقتصاد الوطني".
وقال بقائي، إن "مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران فبركة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أكد مرارا أن كل يوم نتمكّن فيه من تخليص الشعب والبلاد من العقوبات هو مكسب لنا".
وأضاف: "لا شك في جدّية إيران خلال المفاوضات النووية"، متابعا: "الأطراف الغربية كانت تدرك تماماً أن إيران دخلت المفاوضات بخطة واضحة وبأقصى درجات الجدية".
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
غروسي يلتقي ممثلي إيران وروسيا والصين قبل اجتماع حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية
08:58 GMT
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن "طهران مستعدة للتفاوض بما يضمن مصالحنا الوطنية إذا أبدت واشنطن نهجا مناسبا"، مؤكدا "الاستعداد لجميع السيناريوهات ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة، لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.
وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة غربية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران، منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار غروسي إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.
مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين، مايك والتز وماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
روبيو يدعو إيران إلى مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي
28 سبتمبر, 01:21 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك الإمكانيات النووية ذاتها، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.
وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، بأن "أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين".
وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала