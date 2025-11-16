عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/عراقجي-هجوم-إسرائيل-على-إيران-أطلق-قنابله-على-طاولة-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1107151273.html
عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية
عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، "مثّل عمليًا أولى القنابل التي سقطت على طاولة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T07:00+0000
2025-11-16T07:00+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقال عراقجي، خلال كلمته في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع"، الذي عُقد في وزارة الخارجية الإيرانية: "عندما استهدف الكيان الإسرائيلي إيران، في 13 يونيو 2025، بناء على أمر وتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت القنابل الأولى تُلقى على مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد 5 جولات مكتملة، وقبيل الجولة السادسة المقررة في 15 يونيو. لقد كانت الدبلوماسية أول ضحايا حرب الـ12 يوما".كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن "تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، يعد حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف لإيران، وطهران لم تحِد يومًا عن هذا المسار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما شدد بأن "إيران تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، وتريد أن تكون الثقة الدائمة، أساسًا ومحورًا للظرف الجديد في المنطقة".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20251107/عراقجي-إيران-خاضت-تجربة-التفاوض-مع-أمريكا-ولم-تجن-منها-نتيجة-إيجابية-1106822769.html
https://sarabic.ae/20251110/وزير-الدفاع-الإيراني-إنتاجاتنا-الدفاعية-تتفوق-على-ما-قبل-حرب-الـ12-يوما--1106946279.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

07:00 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، "مثّل عمليًا أولى القنابل التي سقطت على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك قبل يومين فقط من انعقاد جولتها السادسة"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي، خلال كلمته في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع"، الذي عُقد في وزارة الخارجية الإيرانية: "عندما استهدف الكيان الإسرائيلي إيران، في 13 يونيو 2025، بناء على أمر وتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت القنابل الأولى تُلقى على مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد 5 جولات مكتملة، وقبيل الجولة السادسة المقررة في 15 يونيو. لقد كانت الدبلوماسية أول ضحايا حرب الـ12 يوما".
كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن "تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، يعد حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف لإيران، وطهران لم تحِد يومًا عن هذا المسار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح عراقجي: "يرتكز برنامج إيران النووي على الحقوق المضمونة لنا بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فالتطوير السلمي للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك التخصيب، هو حق ثابت للشعب الإيراني، لم نتخلَّ عنه في أي وقت".
كما شدد بأن "إيران تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، وتريد أن تكون الثقة الدائمة، أساسًا ومحورًا للظرف الجديد في المنطقة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
عراقجي: إيران خاضت تجربة التفاوض مع أمريكا ولم تجن منها نتيجة إيجابية
7 نوفمبر, 01:22 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
وزير الدفاع الإيراني: إنتاجاتنا الدفاعية تتفوق على ما قبل "حرب الـ12 يوما"
10 نوفمبر, 17:26 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала