https://sarabic.ae/20251116/عراقجي-هجوم-إسرائيل-على-إيران-أطلق-قنابله-على-طاولة-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1107151273.html
عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية
عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، "مثّل عمليًا أولى القنابل التي سقطت على طاولة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T07:00+0000
2025-11-16T07:00+0000
2025-11-16T07:00+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقال عراقجي، خلال كلمته في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع"، الذي عُقد في وزارة الخارجية الإيرانية: "عندما استهدف الكيان الإسرائيلي إيران، في 13 يونيو 2025، بناء على أمر وتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت القنابل الأولى تُلقى على مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد 5 جولات مكتملة، وقبيل الجولة السادسة المقررة في 15 يونيو. لقد كانت الدبلوماسية أول ضحايا حرب الـ12 يوما".كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن "تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، يعد حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف لإيران، وطهران لم تحِد يومًا عن هذا المسار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما شدد بأن "إيران تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، وتريد أن تكون الثقة الدائمة، أساسًا ومحورًا للظرف الجديد في المنطقة".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20251107/عراقجي-إيران-خاضت-تجربة-التفاوض-مع-أمريكا-ولم-تجن-منها-نتيجة-إيجابية-1106822769.html
https://sarabic.ae/20251110/وزير-الدفاع-الإيراني-إنتاجاتنا-الدفاعية-تتفوق-على-ما-قبل-حرب-الـ12-يوما--1106946279.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، "مثّل عمليًا أولى القنابل التي سقطت على طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك قبل يومين فقط من انعقاد جولتها السادسة"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي، خلال كلمته في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع"، الذي عُقد في وزارة الخارجية الإيرانية: "عندما استهدف الكيان الإسرائيلي إيران، في 13 يونيو 2025، بناء على أمر وتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت القنابل الأولى تُلقى على مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد 5 جولات مكتملة، وقبيل الجولة السادسة المقررة في 15 يونيو. لقد كانت الدبلوماسية أول ضحايا حرب الـ12 يوما".
كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن "تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، يعد حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف لإيران، وطهران لم تحِد يومًا عن هذا المسار"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح عراقجي: "يرتكز برنامج إيران النووي على الحقوق المضمونة لنا بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فالتطوير السلمي للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك التخصيب، هو حق ثابت للشعب الإيراني، لم نتخلَّ عنه في أي وقت".
كما شدد بأن "إيران تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، وتريد أن تكون الثقة الدائمة، أساسًا ومحورًا للظرف الجديد في المنطقة".
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.