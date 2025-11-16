https://sarabic.ae/20251116/عراقجي-هجوم-إسرائيل-على-إيران-أطلق-قنابله-على-طاولة-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1107151273.html

عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

عراقجي: هجوم إسرائيل على إيران أطلق قنابله على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، "مثّل عمليًا أولى القنابل التي سقطت على طاولة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T07:00+0000

2025-11-16T07:00+0000

2025-11-16T07:00+0000

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg

وقال عراقجي، خلال كلمته في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع"، الذي عُقد في وزارة الخارجية الإيرانية: "عندما استهدف الكيان الإسرائيلي إيران، في 13 يونيو 2025، بناء على أمر وتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت القنابل الأولى تُلقى على مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد 5 جولات مكتملة، وقبيل الجولة السادسة المقررة في 15 يونيو. لقد كانت الدبلوماسية أول ضحايا حرب الـ12 يوما".كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن "تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، يعد حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف لإيران، وطهران لم تحِد يومًا عن هذا المسار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما شدد بأن "إيران تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها، وتريد أن تكون الثقة الدائمة، أساسًا ومحورًا للظرف الجديد في المنطقة".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251107/عراقجي-إيران-خاضت-تجربة-التفاوض-مع-أمريكا-ولم-تجن-منها-نتيجة-إيجابية-1106822769.html

https://sarabic.ae/20251110/وزير-الدفاع-الإيراني-إنتاجاتنا-الدفاعية-تتفوق-على-ما-قبل-حرب-الـ12-يوما--1106946279.html

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني