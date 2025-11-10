عربي
وزير الدفاع الإيراني: إنتاجاتنا الدفاعية تتفوق على ما قبل "حرب الـ12 يوما"
أكد وزير الدفاع الإيراني نصير زادة، اليوم الاثنين، أن "جميع الإنتاجات الدفاعية الإيرانية اليوم تتفوق كمّا ونوعًا على ما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا الأخيرة"،... 10.11.2025
وأدلى زادة بهذه التصريحات خلال كلمته أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، لمناقشة وتقييم آلية تنفيذ السنة الأولى من قانون الخطة الخمسية السابعة لتنمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأوضح الوزير أن وزارته نفذت، خلال العام الأول من البرنامج السابع للتنمية، "سلسلة من الإجراءات بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في المشاريع الدفاعية للبلاد"، مضيفًا أن "الوزارة تتعاون مع أكثر من 8,200 شركة خاصة، منها 1,454 شركة معرفية". كما لفت زادة إلى أن "وزارة الدفاع تعمل على تطوير التقنيات المزدوجة الاستخدام في مجالات النفط والغاز والصناعات البحرية وإنتاج المواد الكيميائية الخاصة بتعطير الغاز، إلى جانب التعاون مع الحكومة في مشاريع الطيران المدني والمنصات البحرية، وأنظمة التحكم الذكية للمياه والكهرباء".وفيما يتعلق بصناعة الفضاء والطيران، أوضح زادة أن "إيران حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيع الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق"، مشيرًا إلى مشروعي القمرين الصناعيين "جمران" و"كيهان"، وحوامل الإطلاق "سيمُرغ" و"ذوالجناح". وختم زادة تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الدفاع تواصل دعمها الكامل لقوات الشرطة (فراجا) وقوات التعبئة (البسيج)، داعيًا البرلمان والحكومة إلى "تعزيز الدعم المالي لهذه القطاعات الحيوية لضمان استمرار التطوير الدفاعي والوطني"، على حد قوله.وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
وزير الدفاع الإيراني: إنتاجاتنا الدفاعية تتفوق على ما قبل "حرب الـ12 يوما"

أكد وزير الدفاع الإيراني نصير زادة، اليوم الاثنين، أن "جميع الإنتاجات الدفاعية الإيرانية اليوم تتفوق كمّا ونوعًا على ما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا الأخيرة"، مشددًا على أنه "لا مجال للقلق في هذا المجال"، وفق تعبيره.
وأدلى زادة بهذه التصريحات خلال كلمته أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، لمناقشة وتقييم آلية تنفيذ السنة الأولى من قانون الخطة الخمسية السابعة لتنمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأوضح الوزير أن وزارته نفذت، خلال العام الأول من البرنامج السابع للتنمية، "سلسلة من الإجراءات بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في المشاريع الدفاعية للبلاد"، مضيفًا أن "الوزارة تتعاون مع أكثر من 8,200 شركة خاصة، منها 1,454 شركة معرفية".
كما لفت زادة إلى أن "وزارة الدفاع تعمل على تطوير التقنيات المزدوجة الاستخدام في مجالات النفط والغاز والصناعات البحرية وإنتاج المواد الكيميائية الخاصة بتعطير الغاز، إلى جانب التعاون مع الحكومة في مشاريع الطيران المدني والمنصات البحرية، وأنظمة التحكم الذكية للمياه والكهرباء".

وأعلن وزير الدفاع الإيراني أن "الوزارة نجحت في توطين 582 نوعًا من المواد والمعدات، منها 59 منتجًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك فرامل الطائرات المعدنية".

وفيما يتعلق بصناعة الفضاء والطيران، أوضح زادة أن "إيران حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيع الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق"، مشيرًا إلى مشروعي القمرين الصناعيين "جمران" و"كيهان"، وحوامل الإطلاق "سيمُرغ" و"ذوالجناح".
وختم زادة تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الدفاع تواصل دعمها الكامل لقوات الشرطة (فراجا) وقوات التعبئة (البسيج)، داعيًا البرلمان والحكومة إلى "تعزيز الدعم المالي لهذه القطاعات الحيوية لضمان استمرار التطوير الدفاعي والوطني"، على حد قوله.
وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
