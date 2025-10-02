https://sarabic.ae/20251002/وزير-الدفاع-الايراني-يعلق-على-نقل-عتاد-عسكري-أمريكي-للمنطقة-1105551557.html

وزير الدفاع الايراني يعلق على نقل عتاد عسكري أمريكي للمنطقة

وزير الدفاع الايراني يعلق على نقل عتاد عسكري أمريكي للمنطقة

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، إن العدو يهدد بمهاجمة إيران من حين إلى آخر، لإرباك اقتصادها، مؤكدا أن هذا التلويحات جزء من الحرب النفسية، التي... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T18:22+0000

2025-10-02T18:22+0000

2025-10-02T18:22+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094864400_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d15fdb16445169a03f3a37d289ee6546.jpg

جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية إلى تركيا، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد زاده، على أهمية التصدي لمثل هذه التهديدات.وفي تعليقه على نقل معدات عسكرية أمريكية إلى المنطقة، قال نصير زاده، إن هذا الأمر يعد جزءا من عمليات نفسية تهدف إلى زرع الخوف وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، مضيفا: "على الإيرانيين مواصلة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم التأثر بهذه الدعاية".وتابع: "في ذات الوقت علينا أن نكون جاهزين عسكريا تماما كما فعلنا خلال حرب الاثني عشر يوما/ التي أدت إلى وقف إطلاق النار.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي. وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250908/إيران-تعلق-على-تغيير-ترامب-اسم-الدفاع-الأمريكية-إلى-وزارة-الحرب-1104613766.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية