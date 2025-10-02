عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
وزير الدفاع الايراني يعلق على نقل عتاد عسكري أمريكي للمنطقة
وزير الدفاع الايراني يعلق على نقل عتاد عسكري أمريكي للمنطقة
قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، إن العدو يهدد بمهاجمة إيران من حين إلى آخر، لإرباك اقتصادها، مؤكدا أن هذا التلويحات جزء من الحرب النفسية، التي...
18:22 GMT 02.10.2025
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik
قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، إن العدو يهدد بمهاجمة إيران من حين إلى آخر، لإرباك اقتصادها، مؤكدا أن هذا التلويحات جزء من الحرب النفسية، التي يجب أن يدركها الإيرانيون جيدا.
جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية إلى تركيا، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد زاده، على أهمية التصدي لمثل هذه التهديدات.
وقال وزير الدفاع الإيراني: "إذا فرضت علينا الحرب فإن واجبنا هو الدفاع عن وطننا".
وفي تعليقه على نقل معدات عسكرية أمريكية إلى المنطقة، قال نصير زاده، إن هذا الأمر يعد جزءا من عمليات نفسية تهدف إلى زرع الخوف وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، مضيفا: "على الإيرانيين مواصلة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم التأثر بهذه الدعاية".
وتابع: "في ذات الوقت علينا أن نكون جاهزين عسكريا تماما كما فعلنا خلال حرب الاثني عشر يوما/ التي أدت إلى وقف إطلاق النار.
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
