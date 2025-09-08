إيران تعلق على تغيير ترامب اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
علقت إيران، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لقد اعترفوا بأمر واقع. نحن منذ فترات طويلة كنا نطلق في أدبياتنا الإعلامية على وزارة الدفاع الأمريكية اسم وزارة الحرب، لأن ممارساتها تعكس هذا الوصف".
وأردف: "ما جرى ليس إلا التعبير عن حقيقة قائمة، إذ إن هذه المؤسسة كانت على الدوام في حالة حرب مع الآخرين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".
واعتبر ترامب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن قراره يبعث "رسالة نصر" إلى العالم.
وأوضح، وإلى جانبه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا".
ورحب هيغسيث بالتغيير الذي طالما طالب به قائلا: "سننتقل من الدفاع إلى الهجوم، ومن الشرعية الفاترة إلى أقصى درجات الفتك".
وأكد أن تغيير الاسم "لا يرتبط بالألفاظ فحسب، بل يجسد روح المحارب".
يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تُعرف بوزارة الحرب حتى عام 1949، حينما وحّد الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية عقب الحرب العالمية الثانية.
ويشير المؤرخون إلى أن اختيار الاسم آنذاك جاء جزئيا، ليعكس توجه أمريكا في العصر النووي نحو منع اندلاع الصراعات.
