إيران تعلق على تغيير ترامب اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"

إيران تعلق على تغيير ترامب اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"

علقت إيران، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب". 08.09.2025

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لقد اعترفوا بأمر واقع. نحن منذ فترات طويلة كنا نطلق في أدبياتنا الإعلامية على وزارة الدفاع الأمريكية اسم وزارة الحرب، لأن ممارساتها تعكس هذا الوصف".وأردف: "ما جرى ليس إلا التعبير عن حقيقة قائمة، إذ إن هذه المؤسسة كانت على الدوام في حالة حرب مع الآخرين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".واعتبر ترامب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن قراره يبعث "رسالة نصر" إلى العالم.وأوضح، وإلى جانبه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا".ورحب هيغسيث بالتغيير الذي طالما طالب به قائلا: "سننتقل من الدفاع إلى الهجوم، ومن الشرعية الفاترة إلى أقصى درجات الفتك".وأكد أن تغيير الاسم "لا يرتبط بالألفاظ فحسب، بل يجسد روح المحارب".يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تُعرف بوزارة الحرب حتى عام 1949، حينما وحّد الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية عقب الحرب العالمية الثانية.ويشير المؤرخون إلى أن اختيار الاسم آنذاك جاء جزئيا، ليعكس توجه أمريكا في العصر النووي نحو منع اندلاع الصراعات.

