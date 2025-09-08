https://sarabic.ae/20250908/إيران-تعلق-على-تغيير-ترامب-اسم-الدفاع-الأمريكية-إلى-وزارة-الحرب-1104613766.html
إيران تعلق على تغيير ترامب اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
إيران تعلق على تغيير ترامب اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
سبوتنيك عربي
علقت إيران، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب". 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T08:39+0000
2025-09-08T08:39+0000
2025-09-08T08:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103678/25/1036782535_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_8d5ee9ee07691756acbff5f57b7fc7f2.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لقد اعترفوا بأمر واقع. نحن منذ فترات طويلة كنا نطلق في أدبياتنا الإعلامية على وزارة الدفاع الأمريكية اسم وزارة الحرب، لأن ممارساتها تعكس هذا الوصف".وأردف: "ما جرى ليس إلا التعبير عن حقيقة قائمة، إذ إن هذه المؤسسة كانت على الدوام في حالة حرب مع الآخرين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".واعتبر ترامب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن قراره يبعث "رسالة نصر" إلى العالم.وأوضح، وإلى جانبه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا".ورحب هيغسيث بالتغيير الذي طالما طالب به قائلا: "سننتقل من الدفاع إلى الهجوم، ومن الشرعية الفاترة إلى أقصى درجات الفتك".وأكد أن تغيير الاسم "لا يرتبط بالألفاظ فحسب، بل يجسد روح المحارب".يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تُعرف بوزارة الحرب حتى عام 1949، حينما وحّد الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية عقب الحرب العالمية الثانية.ويشير المؤرخون إلى أن اختيار الاسم آنذاك جاء جزئيا، ليعكس توجه أمريكا في العصر النووي نحو منع اندلاع الصراعات.
https://sarabic.ae/20250905/ترامب-يعلن-تغيير-اسم-وزارة-الدفاع-إلى-وزارة-الحرب-1104520456.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103678/25/1036782535_126:0:1794:1251_1920x0_80_0_0_03447d7b3d88f091d1b9ccf2603b3cd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلق على تغيير ترامب اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
علقت إيران، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لقد اعترفوا بأمر واقع. نحن منذ فترات طويلة كنا نطلق في أدبياتنا الإعلامية على وزارة الدفاع الأمريكية اسم وزارة الحرب، لأن ممارساتها تعكس هذا الوصف".
وأردف: "ما جرى ليس إلا التعبير عن حقيقة قائمة، إذ إن هذه المؤسسة كانت على الدوام في حالة حرب مع الآخرين"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".
واعتبر ترامب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن قراره يبعث "رسالة نصر" إلى العالم.
وأوضح، وإلى جانبه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا".
ورحب هيغسيث بالتغيير الذي طالما طالب به قائلا: "سننتقل من الدفاع إلى الهجوم، ومن الشرعية الفاترة إلى أقصى درجات الفتك".
وأكد أن تغيير الاسم "لا يرتبط بالألفاظ فحسب، بل يجسد روح المحارب".
يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تُعرف بوزارة الحرب حتى عام 1949، حينما وحّد الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية عقب الحرب العالمية الثانية.
ويشير المؤرخون إلى أن اختيار الاسم آنذاك جاء جزئيا، ليعكس توجه أمريكا في العصر النووي نحو منع اندلاع الصراعات.