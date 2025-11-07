عربي
عراقجي: إيران خاضت تجربة التفاوض مع أمريكا ولم تجن منها نتيجة إيجابية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "طهران لا تثق بأي دولة، لكنها تواصل المفاوضات من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني".
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقال عراقجي، إن "الدبلوماسية الإيرانية نجحت خلال الحرب الأخيرة في حشد دعم أكثر من 120 دولة أدانت العدوان على إيران، باستثناء مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الهدف هو جعل أي طرف يفكر ألف مرة قبل أن يهاجم إيران، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وعن المفاوضات النووية، أضاف: "لا نخاف من التفاوض كما لا نخاف من القتال، والمهم أن نحافظ على عزتنا الوطنية"، متابعا: "رفع العقوبات يجب أن يتم بطريقة شريفة تحفظ كرامة الشعب الإيراني".وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "إيران خاضت تجربة التفاوض مع واشنطن ولم تجنِ منها نتيجة إيجابية"، قائلاً: "نفذنا الاتفاق النووي بحسن نية والتزمنا ببنوده، لكن أمريكا انسحبت منه من دون مبرر وأعادت فرض العقوبات".وفي تعليقه على آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، قال الوزير الإيراني، إن "الاتفاق النووي نجح في إلغاء ستة قرارات صدرت تحت الفصل السابع لمجلس الأمن واستبدالها بقرار واحد لمدة عشر سنوات، معترفاً بحق إيران في تطوير الطاقة النووية السلمية".وأوضح: "عندما تبين لنا أن الاتفاق يفتقر إلى الضمانات التنفيذية، قررنا الاعتماد على أنفسنا، وعندما أعلنا التخصيب بنسبة 60% أنجزنا ذلك خلال 24 ساعة".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251105/وكالة-الطاقة-الذرية-على-إيران-تحسين-تعاونها-مع-المفتشين-لتجنب-تصعيد-التوتر-مع-الغرب-1106751355.html
https://sarabic.ae/20251104/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بالتحرك-ضد-تهديدات-ترامب-النووية-1106745787.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
عراقجي: إيران خاضت تجربة التفاوض مع أمريكا ولم تجن منها نتيجة إيجابية

01:22 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 01:23 GMT 07.11.2025)
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "طهران لا تثق بأي دولة، لكنها تواصل المفاوضات من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني".
وقال عراقجي، إن "الدبلوماسية الإيرانية نجحت خلال الحرب الأخيرة في حشد دعم أكثر من 120 دولة أدانت العدوان على إيران، باستثناء مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الهدف هو جعل أي طرف يفكر ألف مرة قبل أن يهاجم إيران، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وعن المفاوضات النووية، أضاف: "لا نخاف من التفاوض كما لا نخاف من القتال، والمهم أن نحافظ على عزتنا الوطنية"، متابعا: "رفع العقوبات يجب أن يتم بطريقة شريفة تحفظ كرامة الشعب الإيراني".
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين تعاونها مع المفتشين لتجنب تصعيد التوتر مع الغرب
5 نوفمبر, 05:56 GMT
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "إيران خاضت تجربة التفاوض مع واشنطن ولم تجنِ منها نتيجة إيجابية"، قائلاً: "نفذنا الاتفاق النووي بحسن نية والتزمنا ببنوده، لكن أمريكا انسحبت منه من دون مبرر وأعادت فرض العقوبات".
وفي تعليقه على آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، قال الوزير الإيراني، إن "الاتفاق النووي نجح في إلغاء ستة قرارات صدرت تحت الفصل السابع لمجلس الأمن واستبدالها بقرار واحد لمدة عشر سنوات، معترفاً بحق إيران في تطوير الطاقة النووية السلمية".
وأوضح: "عندما تبين لنا أن الاتفاق يفتقر إلى الضمانات التنفيذية، قررنا الاعتماد على أنفسنا، وعندما أعلنا التخصيب بنسبة 60% أنجزنا ذلك خلال 24 ساعة".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية
4 نوفمبر, 20:43 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
