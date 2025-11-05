عربي
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين تعاونها مع المفتشين لتجنب تصعيد التوتر مع الغرب
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين تعاونها مع المفتشين لتجنب تصعيد التوتر مع الغرب
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T05:56+0000
2025-11-05T05:57+0000
إيران
أخبار إيران
وكالة الطاقة الذرية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز: البريطانية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي".وأشار إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.في السياق، صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن طهران وجهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بشأن "التهديدات النووية الأخيرة" الصادرة عن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، الذي أعلن قبل أيام أنه أمر باستئناف التجارب النووية الأمريكية.ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن إيرواني قوله: "وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التهديدات النووية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأضاف أن إيران أعربت في الرسالة عن "بالغ القلق" تجاه تصريحات ترامب، ووصف تهديدات الرئيس الأمريكي بـ"المتهورة"، مشيراً إلى أنها تمثل "تهديداً صريحاً باستخدام الأسلحة النووية من قبل دولة تمتلك هذا النوع من السلاح".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، بأن أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين.وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.
https://sarabic.ae/20251104/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بالتحرك-ضد-تهديدات-ترامب-النووية-1106745787.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية
وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز: البريطانية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي".
وأشار إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.
في السياق، صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن طهران وجهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بشأن "التهديدات النووية الأخيرة" الصادرة عن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، الذي أعلن قبل أيام أنه أمر باستئناف التجارب النووية الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن إيرواني قوله: "وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التهديدات النووية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف أن إيران أعربت في الرسالة عن "بالغ القلق" تجاه تصريحات ترامب، ووصف تهديدات الرئيس الأمريكي بـ"المتهورة"، مشيراً إلى أنها تمثل "تهديداً صريحاً باستخدام الأسلحة النووية من قبل دولة تمتلك هذا النوع من السلاح".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.
وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، بأن أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين.
وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.
