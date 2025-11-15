https://sarabic.ae/20251115/إيران-تحذر-من-مغبة-التحركات-العسكرية-الأمريكية-في-الكاريبي-1107140230.html

إيران تحذر من مغبة التحركات العسكرية الأمريكية في الكاريبي

إيران تحذر من مغبة التحركات العسكرية الأمريكية في الكاريبي

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، من التداعيات الخطيرة الناتجة عن التحركات العسكرية الامريكية في منطقة الكاريبي وأمريكا... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن بقائي، أن "التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الشرعية والمنتخبة في فنزويلا، يُعد خرقا واضحا للقانون وانتهاكا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حظر استخدام القوة الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية للميثاق".في وقت طالبت الخارجية الإيرانية باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي فنزويلا، إذ شدد بقائي على "ضرورة وقف استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات كذريعة لتمرير الاعتداء على السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لدولة فنزويلا".وشدد إسماعيل بقائي على المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة شخصيا، بشان "منع انتهاك السلم والأمن الدوليين، والتصدي لمحاولات ترويج النزعات الأحادية والعدوانية في الصعيد الدولي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، في وقت سابق اليوم السبت، أنه حسم "إلى حد ما" موقفه من فنزويلا، في وقت أثار فيه تصعيد نشر القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مخاوف من صراع إقليمي أوسع.وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت واشنطن سفنًا حربية وطائرات مقاتلة وآلاف الجنود في أمريكا اللاتينية، وشنت ضربات على 21 زورقًا يشتبه في تهريب المخدرات عبرها، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا. كما وصلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد"، إلى المنطقة يوم الثلاثاء الماضي، بـ"هدف المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات".وأفاد تقارير لقناة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن كبار المسؤولين العسكريين قدّموا لترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، بما في ذلك ضربات برية.وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قلّل ترامب من احتمال الدخول في حرب مع فنزويلا، لكنه أكد أن أيام الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهمه بأنه "تاجر مخدرات"، أصبحت "معدودة"، وفق تعبيره.من جهته، اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد، الولايات المتحدة بأنها تسعى عبر نشرها العسكري إلى السيطرة على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية، وردت فنزويلا بالإعلان عن نشر قواتها العسكرية على مستوى البلاد لمواجهة تزايد الوجود البحري الأمريكي قبالة سواحلها.

