إيران تحذر من مغبة التحركات العسكرية الأمريكية في الكاريبي

عربي
سبوتنيك عربي
حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، من التداعيات الخطيرة الناتجة عن التحركات العسكرية الامريكية في منطقة الكاريبي وأمريكا... 15.11.2025
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن بقائي، أن "التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الشرعية والمنتخبة في فنزويلا، يُعد خرقا واضحا للقانون وانتهاكا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حظر استخدام القوة الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية للميثاق".في وقت طالبت الخارجية الإيرانية باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي فنزويلا، إذ شدد بقائي على "ضرورة وقف استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات كذريعة لتمرير الاعتداء على السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لدولة فنزويلا".وشدد إسماعيل بقائي على المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة شخصيا، بشان "منع انتهاك السلم والأمن الدوليين، والتصدي لمحاولات ترويج النزعات الأحادية والعدوانية في الصعيد الدولي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، في وقت سابق اليوم السبت، أنه حسم "إلى حد ما" موقفه من فنزويلا، في وقت أثار فيه تصعيد نشر القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مخاوف من صراع إقليمي أوسع.وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت واشنطن سفنًا حربية وطائرات مقاتلة وآلاف الجنود في أمريكا اللاتينية، وشنت ضربات على 21 زورقًا يشتبه في تهريب المخدرات عبرها، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا. كما وصلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد"، إلى المنطقة يوم الثلاثاء الماضي، بـ"هدف المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات".وأفاد تقارير لقناة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن كبار المسؤولين العسكريين قدّموا لترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، بما في ذلك ضربات برية.وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قلّل ترامب من احتمال الدخول في حرب مع فنزويلا، لكنه أكد أن أيام الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهمه بأنه "تاجر مخدرات"، أصبحت "معدودة"، وفق تعبيره.من جهته، اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد، الولايات المتحدة بأنها تسعى عبر نشرها العسكري إلى السيطرة على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية، وردت فنزويلا بالإعلان عن نشر قواتها العسكرية على مستوى البلاد لمواجهة تزايد الوجود البحري الأمريكي قبالة سواحلها.
إيران تحذر من مغبة التحركات العسكرية الأمريكية في الكاريبي

15:11 GMT 15.11.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© x.com
تابعنا عبر
حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، من التداعيات الخطيرة الناتجة عن التحركات العسكرية الامريكية في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، على السلام والأمن الدوليين.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن بقائي، أن "التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الشرعية والمنتخبة في فنزويلا، يُعد خرقا واضحا للقانون وانتهاكا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حظر استخدام القوة الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية للميثاق".
في وقت طالبت الخارجية الإيرانية باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي فنزويلا، إذ شدد بقائي على "ضرورة وقف استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات كذريعة لتمرير الاعتداء على السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لدولة فنزويلا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
ترامب: اتخذت "إلى حد ما" قراري بشأن فنزويلا
05:59 GMT
وشدد إسماعيل بقائي على المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة شخصيا، بشان "منع انتهاك السلم والأمن الدوليين، والتصدي لمحاولات ترويج النزعات الأحادية والعدوانية في الصعيد الدولي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، في وقت سابق اليوم السبت، أنه حسم "إلى حد ما" موقفه من فنزويلا، في وقت أثار فيه تصعيد نشر القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى فلوريدا: "إلى حد ما اتخذت قراري"، مضيفا: "لا أستطيع أن أخبركم بما هو، لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع فنزويلا، فيما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".
وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت واشنطن سفنًا حربية وطائرات مقاتلة وآلاف الجنود في أمريكا اللاتينية، وشنت ضربات على 21 زورقًا يشتبه في تهريب المخدرات عبرها، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا. كما وصلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد"، إلى المنطقة يوم الثلاثاء الماضي، بـ"هدف المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات".
لكن كاراكاس تخشى أن يكون نشر القوات الأمريكية، الذي يشمل أيضًا طائرات "إف-35" المقاتلة في بورتو ريكو وسفن البحرية الأمريكية في البحر الكاريبي، جزءًا من مخطط لتغيير النظام.
وأفاد تقارير لقناة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن كبار المسؤولين العسكريين قدّموا لترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، بما في ذلك ضربات برية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبالٍ نيابةً عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
12 نوفمبر, 04:09 GMT
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قلّل ترامب من احتمال الدخول في حرب مع فنزويلا، لكنه أكد أن أيام الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهمه بأنه "تاجر مخدرات"، أصبحت "معدودة"، وفق تعبيره.
من جهته، اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد، الولايات المتحدة بأنها تسعى عبر نشرها العسكري إلى السيطرة على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية، وردت فنزويلا بالإعلان عن نشر قواتها العسكرية على مستوى البلاد لمواجهة تزايد الوجود البحري الأمريكي قبالة سواحلها.
