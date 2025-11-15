ترامب: اتخذت "إلى حد ما" قراري بشأن فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: اتخذت "إلى حد ما" قراري بشأن فنزويلا
ترامب: اتخذت "إلى حد ما" قراري بشأن فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه حسم "إلى حد ما" موقفه من فنزويلا، في وقت أثار فيه تصعيد نشر القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مخاوف من... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
ترامب
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
كولومبيا
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى فلوريدا: "إلى حد ما اتخذت قراري".وأضاف: "لا أستطيع أن أخبركم بما هو، لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع فنزويلا، فيما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت واشنطن سفنًا حربية وطائرات مقاتلة وآلاف الجنود في أمريكا اللاتينية، وشنت ضربات على 21 زورقًا يشتبه في تهريب المخدرات عبرها، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا. كما وصلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد"، إلى المنطقة يوم الثلاثاء الماضي، بـ"هدف المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات".وأفاد تقارير لقناة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن كبار المسؤولين العسكريين قدّموا لترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، بما في ذلك ضربات برية.وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قلّل ترامب من احتمال الدخول في حرب مع فنزويلا، لكنه أكد أن أيام الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهمه بأنه "تاجر مخدرات"، أصبحت "معدودة"، وفق تعبيره.من جهته، اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد، الولايات المتحدة بأنها تسعى عبر نشرها العسكري إلى السيطرة على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية.وردت فنزويلا بالإعلان عن نشر قواتها العسكرية على مستوى البلاد لمواجهة تزايد الوجود البحري الأمريكي قبالة سواحلها.
https://sarabic.ae/20251115/الرئيس-الكولومبي-يعلن-شراء-17-طائرة-مقاتلة-لردع-أي-عدوان-ضد-بلاده-1107126735.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كولومبيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه حسم "إلى حد ما" موقفه من فنزويلا، في وقت أثار فيه تصعيد نشر القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى فلوريدا: "إلى حد ما اتخذت قراري".
وأضاف: "لا أستطيع أن أخبركم بما هو، لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع فنزويلا، فيما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
الرئيس الكولومبي يعلن شراء 17 طائرة مقاتلة لردع "أي عدوان" ضد بلاده
05:00 GMT
وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت واشنطن سفنًا حربية وطائرات مقاتلة وآلاف الجنود في أمريكا اللاتينية، وشنت ضربات على 21 زورقًا يشتبه في تهريب المخدرات عبرها، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا. كما وصلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد"، إلى المنطقة يوم الثلاثاء الماضي، بـ"هدف المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات".
لكن كاراكاس تخشى أن يكون نشر القوات الأمريكية، الذي يشمل أيضًا طائرات "إف-35" المقاتلة في بورتو ريكو وسفن البحرية الأمريكية في البحر الكاريبي، جزءًا من مخطط لتغيير النظام.
وأفاد تقارير لقناة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن كبار المسؤولين العسكريين قدّموا لترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، بما في ذلك ضربات برية.
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قلّل ترامب من احتمال الدخول في حرب مع فنزويلا، لكنه أكد أن أيام الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهمه بأنه "تاجر مخدرات"، أصبحت "معدودة"، وفق تعبيره.
من جهته، اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد، الولايات المتحدة بأنها تسعى عبر نشرها العسكري إلى السيطرة على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية.
وردت فنزويلا بالإعلان عن نشر قواتها العسكرية على مستوى البلاد لمواجهة تزايد الوجود البحري الأمريكي قبالة سواحلها.
