ترامب: اتخذت "إلى حد ما" قراري بشأن فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه حسم "إلى حد ما" موقفه من فنزويلا، في وقت أثار فيه تصعيد نشر القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مخاوف من... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

ترامب

رئاسة فنزويلا

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

كولومبيا

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى فلوريدا: "إلى حد ما اتخذت قراري".وأضاف: "لا أستطيع أن أخبركم بما هو، لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع فنزويلا، فيما يتعلق بوقف تدفق المخدرات".وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت واشنطن سفنًا حربية وطائرات مقاتلة وآلاف الجنود في أمريكا اللاتينية، وشنت ضربات على 21 زورقًا يشتبه في تهريب المخدرات عبرها، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا. كما وصلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد"، إلى المنطقة يوم الثلاثاء الماضي، بـ"هدف المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات".وأفاد تقارير لقناة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن كبار المسؤولين العسكريين قدّموا لترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، بما في ذلك ضربات برية.وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قلّل ترامب من احتمال الدخول في حرب مع فنزويلا، لكنه أكد أن أيام الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهمه بأنه "تاجر مخدرات"، أصبحت "معدودة"، وفق تعبيره.من جهته، اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد، الولايات المتحدة بأنها تسعى عبر نشرها العسكري إلى السيطرة على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية.وردت فنزويلا بالإعلان عن نشر قواتها العسكرية على مستوى البلاد لمواجهة تزايد الوجود البحري الأمريكي قبالة سواحلها.

