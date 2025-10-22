https://sarabic.ae/20251022/ترامب-يصف-رئيس-كولومبيا-بـالبلطجي-والرجل-السيئ-1106298457.html
ترامب يصف رئيس كولومبيا بـ"البلطجي والرجل السيئ"
دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو في حرب كلامية الأربعاء، تبادلا خلالها تهديدات بـ"إجراءات خطيرة جدًا" ودعاوى قضائية، في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين الحليفين سابقًا إلى أدنى مستوياتها.
ووصف ترامب بيترو بأنه "بلطجي ورجل سيئ" وادّعى أنه تاجر مخدرات يقود بلاده نحو الخراب، ما دفع الزعيم الكولومبي اليساري إلى الرد قائلًا: "سأدافع عن نفسي قانونيًا بمحامين أمريكيين أمام المحاكم الأمريكية".
وأعلن ترامب الأربعاء أن المساعدات الأمريكية إلى كولومبيا قد تم تعليقها، بينما كشف وزير دفاعه عن تنفيذ ضربة جوية استهدفت قاربًا يُشتبه في تهريبه للمخدرات قبالة الساحل الهادئ.
وفي وقت لاحق، حذّر ترامب نظيره الكولومبي قائلًا:
"من الأفضل أن يحذر، وإلا فسنتخذ إجراءات خطيرة جدًا ضده وضد بلاده".
وردّ بيترو بتنديدٍ بما وصفه بـ"الافتراءات التي وجهت إلي على الأراضي الأمريكية من قِبل مسؤولين رفيعي المستوى"، مضيفًا: "عندما تكون مساعدتنا مطلوبة لمحاربة تهريب المخدرات، فسيحصل المجتمع الأمريكي عليها".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دمرت القوات الأمريكية قوارب عدة قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها "تُستخدم في تهريب المخدرات". وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن "واشنطن تدرس تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد شبكات التهريب".
وعلّق الرئيس الكولومبي على تدمير أحد القوارب، في 16 سبتمبر الماضي، قائلًا إن "الأمريكيين ارتكبوا جريمة وانتهكوا سيادة كولومبيا
"، مؤكداً أن القارب كان صيديًا.
ورداً على ذلك، أعلن ترامب وقف كل المساعدات المالية لكولومبيا وهدد بـ"التصرف بنفسه" إذا لم يوقف بيترو إنتاج المخدرات. وردت بوغوتا بسحب سفيرها من واشنطن للتشاور.