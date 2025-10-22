https://sarabic.ae/20251022/ترامب-يصف-رئيس-كولومبيا-بـالبلطجي-والرجل-السيئ-1106298457.html

ترامب يصف رئيس كولومبيا بـ"البلطجي والرجل السيئ"

ترامب يصف رئيس كولومبيا بـ"البلطجي والرجل السيئ"

سبوتنيك عربي

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو في حرب كلامية الأربعاء، تبادلا خلالها تهديدات بـ"إجراءات خطيرة جدًا" ودعاوى قضائية، في وقت وصلت... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T23:06+0000

2025-10-22T23:06+0000

2025-10-22T23:06+0000

ترامب

كولومبيا

القوات الأمريكية

رئاسة فنزويلا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e2199c2d1f9513d5d76568aded5dae8b.jpg

ووصف ترامب بيترو بأنه "بلطجي ورجل سيئ" وادّعى أنه تاجر مخدرات يقود بلاده نحو الخراب، ما دفع الزعيم الكولومبي اليساري إلى الرد قائلًا: "سأدافع عن نفسي قانونيًا بمحامين أمريكيين أمام المحاكم الأمريكية".وأعلن ترامب الأربعاء أن المساعدات الأمريكية إلى كولومبيا قد تم تعليقها، بينما كشف وزير دفاعه عن تنفيذ ضربة جوية استهدفت قاربًا يُشتبه في تهريبه للمخدرات قبالة الساحل الهادئ.وفي وقت لاحق، حذّر ترامب نظيره الكولومبي قائلًا: وردّ بيترو بتنديدٍ بما وصفه بـ"الافتراءات التي وجهت إلي على الأراضي الأمريكية من قِبل مسؤولين رفيعي المستوى"، مضيفًا: "عندما تكون مساعدتنا مطلوبة لمحاربة تهريب المخدرات، فسيحصل المجتمع الأمريكي عليها".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دمرت القوات الأمريكية قوارب عدة قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها "تُستخدم في تهريب المخدرات". وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن "واشنطن تدرس تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد شبكات التهريب".وعلّق الرئيس الكولومبي على تدمير أحد القوارب، في 16 سبتمبر الماضي، قائلًا إن "الأمريكيين ارتكبوا جريمة وانتهكوا سيادة كولومبيا"، مؤكداً أن القارب كان صيديًا.ورداً على ذلك، أعلن ترامب وقف كل المساعدات المالية لكولومبيا وهدد بـ"التصرف بنفسه" إذا لم يوقف بيترو إنتاج المخدرات. وردت بوغوتا بسحب سفيرها من واشنطن للتشاور.

https://sarabic.ae/20251022/فنزويلا-تعلن-استعدادها-لدعم-كولومبيا-في-مواجهة-تهديدات-الولايات-المتحدة-1106264037.html

كولومبيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, كولومبيا, القوات الأمريكية, رئاسة فنزويلا