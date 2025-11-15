الرئيس الكولومبي يعلن شراء 17 طائرة مقاتلة لردع "أي عدوان" ضد بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الكولومبي يعلن شراء 17 طائرة مقاتلة لردع "أي عدوان" ضد بلاده
الرئيس الكولومبي يعلن شراء 17 طائرة مقاتلة لردع "أي عدوان" ضد بلاده
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس الجمعة، توقيع صفقة بقيمة 4.3 مليارات دولار لشراء طائرات حربية سويدية من شركة "ساب"، في ظل التوتر المتصاعد بين كولومبيا... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T05:00+0000
2025-11-15T05:00+0000
كولومبيا
أخبار كولومبيا
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e2199c2d1f9513d5d76568aded5dae8b.jpg
وقال بيترو، خلال فعالية في قاعدة عسكرية، أن بلاده ستشتري 17 مقاتلة "غريبين"، مضيفًا أن "الطائرات الجديدة ستُستخدم لردع أي عدوان ضد كولومبيا، مهما كان مصدره". وأكد أن "العالم اليوم مليء بالفوضى الجيوسياسية، ويمكن أن يأتي الخطر من أي مكان".وكانت الحكومة الكولومبية، كشفت في أبريل/ نيسان الماضي، عن نيتها شراء مقاتلات من الشركة السويدية دون تحديد العدد أو القيمة، قبل أن يؤكد الرئيس بيترو، المعلومة أمس الجمعة.ودخل الرئيس بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، في سجال لفظي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا واشنطن بالسعي إلى الاستيلاء على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار دول المنطقة.وكان ترامب، قد وصف بيترو بأنه "زعيم مخدرات غير شرعي"، بسبب مستوى إنتاج الكوكايين في كولومبيا، كما قامت واشنطن بسحب المساعدات المالية المخصصة لبوغوتا، وشطبها من "قائمة الحلفاء" في مكافحة تهريب المخدرات.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف المقرب لبيترو، أن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة يهدف إلى الإطاحة به.
https://sarabic.ae/20251022/ترامب-يصف-رئيس-كولومبيا-بـالبلطجي-والرجل-السيئ-1106298457.html
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس الجمعة، توقيع صفقة بقيمة 4.3 مليارات دولار لشراء طائرات حربية سويدية من شركة "ساب"، في ظل التوتر المتصاعد بين كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيترو، خلال فعالية في قاعدة عسكرية، أن بلاده ستشتري 17 مقاتلة "غريبين"، مضيفًا أن "الطائرات الجديدة ستُستخدم لردع أي عدوان ضد كولومبيا، مهما كان مصدره".
وأكد أن "العالم اليوم مليء بالفوضى الجيوسياسية، ويمكن أن يأتي الخطر من أي مكان".
وكانت الحكومة الكولومبية، كشفت في أبريل/ نيسان الماضي، عن نيتها شراء مقاتلات من الشركة السويدية دون تحديد العدد أو القيمة، قبل أن يؤكد الرئيس بيترو، المعلومة أمس الجمعة.

وتأتي هذه الصفقة، في وقت تعيش فيه كولومبيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية، حالة توتر بسبب حملة عسكرية أمريكية تستهدف قوارب يُشتبه في نقلها المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، على حد زعم أمريكا.

ودخل الرئيس بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، في سجال لفظي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا واشنطن بالسعي إلى الاستيلاء على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار دول المنطقة.
وكان ترامب، قد وصف بيترو بأنه "زعيم مخدرات غير شرعي"، بسبب مستوى إنتاج الكوكايين في كولومبيا، كما قامت واشنطن بسحب المساعدات المالية المخصصة لبوغوتا، وشطبها من "قائمة الحلفاء" في مكافحة تهريب المخدرات.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف المقرب لبيترو، أن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة يهدف إلى الإطاحة به.
