الرئيس الكولومبي يعلن شراء 17 طائرة مقاتلة لردع "أي عدوان" ضد بلاده
وقال بيترو، خلال فعالية في قاعدة عسكرية، أن بلاده ستشتري 17 مقاتلة "غريبين"، مضيفًا أن "الطائرات الجديدة ستُستخدم لردع أي عدوان ضد كولومبيا، مهما كان مصدره". وأكد أن "العالم اليوم مليء بالفوضى الجيوسياسية، ويمكن أن يأتي الخطر من أي مكان".وكانت الحكومة الكولومبية، كشفت في أبريل/ نيسان الماضي، عن نيتها شراء مقاتلات من الشركة السويدية دون تحديد العدد أو القيمة، قبل أن يؤكد الرئيس بيترو، المعلومة أمس الجمعة.ودخل الرئيس بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، في سجال لفظي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا واشنطن بالسعي إلى الاستيلاء على ثروات فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار دول المنطقة.وكان ترامب، قد وصف بيترو بأنه "زعيم مخدرات غير شرعي"، بسبب مستوى إنتاج الكوكايين في كولومبيا، كما قامت واشنطن بسحب المساعدات المالية المخصصة لبوغوتا، وشطبها من "قائمة الحلفاء" في مكافحة تهريب المخدرات.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف المقرب لبيترو، أن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة يهدف إلى الإطاحة به.
