وكالة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تتجه نحو إيران بعد تعرضها لمطاردة في مضيق هرمز
وكالة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تتجه نحو إيران بعد تعرضها لمطاردة في مضيق هرمز
أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال قد انحرفت فجأة عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية، إثر اقتراب... 14.11.2025
وكالة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تتجه نحو إيران بعد تعرضها لمطاردة في مضيق هرمز
09:36 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 09:44 GMT 14.11.2025)
أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال قد انحرفت فجأة عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية، إثر اقتراب ثلاثة قوارب صغيرة منها.
الناقلة، التي كانت تبحر من الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى سنغافورة، تعرضت للاقتراب المشبوه أثناء عبورها مضيق هرمز
جنوبًا، وعلى بعد 22 ميلاً بحريًا شرق ميناء خورفكان الإماراتي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أمريكية.
ووصفت أمبري
الحادث بأنه "عملية استهداف عالية الدقة على الأرجح"، في إشارة إلى احتمال تورط جهات منظمة.
بدوره، أبلغ مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) عن الحادث كـ"حدث مشبوه"، مؤكدًا تلقيه إنذارًا من الناقلة على بعد 20 ميلاً بحريًا شرق خورفكان.
ولم تصدر السلطات الإماراتية أي تعليق فوري على الواقعة.