https://sarabic.ae/20250929/أمبري-هجوم-على-سفينة-شحن-هولندية-قبالة-سواحل-عدن--1105420306.html
"أمبري": هجوم على سفينة شحن هولندية قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن
"أمبري": هجوم على سفينة شحن هولندية قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، أن سفينة شحن ترفع العلم الهولندي، تعرضت لهجوم جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T14:37+0000
2025-09-29T14:37+0000
2025-09-29T14:37+0000
بريطانيا
أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104350/78/1043507817_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1ab434a21a2f3afce6dc2b8b9ae371d3.jpg
وأوضحت "أمبري"، أنها تلقت تقارير عن الواقعة التي وقعت على بعد 110 أميال بحرية من عدن، مشيرة إلى أن ربان السفينة أبلغ عن رؤيته لارتطام في المياه وتصاعد أعمدة دخان على مسافة من السفينة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ولم تذكر الشركة تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، فيما لم تصدر السلطات اليمنية أو الهولندية، تعليقًا فوريًا حول الحادث حتى الآن. وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250901/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إسرائيلية-في-البحر-الأحمر-1104364822.html
https://sarabic.ae/20250709/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إغراق-سفينة-متجهة-إلى-ميناء-إيلات-الإسرائيلي-1102531616.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104350/78/1043507817_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_39260a606d91a5d9bfd2d7f544bc7d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن
"أمبري": هجوم على سفينة شحن هولندية قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، أن سفينة شحن ترفع العلم الهولندي، تعرضت لهجوم جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.
وأوضحت "أمبري"، أنها تلقت تقارير عن الواقعة التي وقعت على بعد 110 أميال بحرية من عدن
، مشيرة إلى أن ربان السفينة أبلغ عن رؤيته لارتطام في المياه وتصاعد أعمدة دخان على مسافة من السفينة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ولم تذكر الشركة تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، فيما لم تصدر السلطات اليمنية أو الهولندية، تعليقًا فوريًا حول الحادث حتى الآن.
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات على إسرائيل
والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية،
في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.