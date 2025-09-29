عربي
"أمبري": هجوم على سفينة شحن هولندية قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، أن سفينة شحن ترفع العلم الهولندي، تعرضت لهجوم جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.
وأوضحت "أمبري"، أنها تلقت تقارير عن الواقعة التي وقعت على بعد 110 أميال بحرية من عدن، مشيرة إلى أن ربان السفينة أبلغ عن رؤيته لارتطام في المياه وتصاعد أعمدة دخان على مسافة من السفينة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ولم تذكر الشركة تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، فيما لم تصدر السلطات اليمنية أو الهولندية، تعليقًا فوريًا حول الحادث حتى الآن. وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، أن سفينة شحن ترفع العلم الهولندي، تعرضت لهجوم جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.
وأوضحت "أمبري"، أنها تلقت تقارير عن الواقعة التي وقعت على بعد 110 أميال بحرية من عدن، مشيرة إلى أن ربان السفينة أبلغ عن رؤيته لارتطام في المياه وتصاعد أعمدة دخان على مسافة من السفينة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ولم تذكر الشركة تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، فيما لم تصدر السلطات اليمنية أو الهولندية، تعليقًا فوريًا حول الحادث حتى الآن.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
1 سبتمبر, 06:36 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن إغراق سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي
9 يوليو, 15:57 GMT

ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
