إيران ترد على مسودة مشروع قرار أوروبي ضدها سيقدم لمجلس محافظي الوكالة الذرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/إيران-ترد-على-مسودة-مشروع-قرار-أوروبي-ضدها-سيقدم-لمجلس-محافظي-الوكالة-الذرية-1107129282.html
إيران ترد على مسودة مشروع قرار أوروبي ضدها سيقدم لمجلس محافظي الوكالة الذرية
إيران ترد على مسودة مشروع قرار أوروبي ضدها سيقدم لمجلس محافظي الوكالة الذرية
سبوتنيك عربي
أكد رضا نجفي، مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، تمسك بلاده بحقها في الرد على أي خطوة "غير قانونية وغير مبررة" قد تقدم عليها... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T06:43+0000
2025-11-15T06:43+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وقال نجفي تعليقًا على التحرك الأمريكي - الأوروبي لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، إن "واشنطن و3 دول أوروبية تواصل إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض رؤاها غير العقلانية والمتسلطة على الشعب الإيراني".وأوضح أن "الضغط على المدير العام لإصدار تقرير استنادا إلى قرارات منتهية الصلاحية يعد إجراء غير قانوني، يسهم في تعقيد المسار القائم، ويوجه ضربة جديدة للدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ودعا جميع أعضاء مجلس المحافظين إلى رفض "الأحادية الهدامة" لأمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية في ملف إيران النووي، مؤكدًا حق بلاده في اتخاذ الرد المناسب على أي خطوة من هذا النوع.وتعتزم الـ"ترويكا" الأوروبية تقديم مسودة مشروع قرار أوروبي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 19 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وتؤكد المسودة أنه "على إيران الامتثال للقرارات الدولية المُعاد تفعيلها عبر آلية "سناب باك" في سبتمبر (أيلول) 2025، بما يشمل تعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، وتطبيق البروتوكول الإضافي والبند 3.1 المعدل، إلى جانب التعاون الكامل مع الوكالة وتقديم المعلومات المطلوبة عن مخزوناتها النووية".ويطلب المشروع تكثيف تقارير المدير العام إلى مجلس المحافظين ومجلس الأمن، مع التركيز على التحقق من مخزون اليورانيوم الإيراني وأجهزة الطرد المركزي، ويعتبر "استمرار عدم التحقق من اليورانيوم عالي التخصيب لأكثر من 5 أشهر مسألة خطيرة تتعلق بالامتثال لاتفاق الضمانات".ويأتي القرار الأوروبي في سياق تفعيل واشنطن والـ"ترويكا" الأوروبية آلية "سناب باك" لفرض العقوبات ضد طهران، بعد حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران 2025، وإحياء القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران، وهو تحرك ترفضه طهران وتصفه بأنه يخلق "فجوة قانونية جديدة".
https://sarabic.ae/20251112/الوكالة-الذرية-تطالب-إيران-بالسماح-لها-للتحقق-من-مخزونها-النووي-1107053157.html
https://sarabic.ae/20251112/الخارجية-الإيرانية-مزاعم-كسب-الوقت-في-المفاوضات-النووية-من-قبل-إيران-فبركة-إسرائيلية-1107033540.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

إيران ترد على مسودة مشروع قرار أوروبي ضدها سيقدم لمجلس محافظي الوكالة الذرية

06:43 GMT 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
أكد رضا نجفي، مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، تمسك بلاده بحقها في الرد على أي خطوة "غير قانونية وغير مبررة" قد تقدم عليها أمريكا أو الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا).
وقال نجفي تعليقًا على التحرك الأمريكي - الأوروبي لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، إن "واشنطن و3 دول أوروبية تواصل إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض رؤاها غير العقلانية والمتسلطة على الشعب الإيراني".
وأوضح أن "الضغط على المدير العام لإصدار تقرير استنادا إلى قرارات منتهية الصلاحية يعد إجراء غير قانوني، يسهم في تعقيد المسار القائم، ويوجه ضربة جديدة للدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وشدد نجفي على أن "هذه التحركات لن تغير من واقع تطبيق الضمانات في إيران"، الذي قال إنه "جاء نتيجة للعدوان الأمريكي والصهيوني واسترضاء الدول الأوروبية الثلاث".

ودعا جميع أعضاء مجلس المحافظين إلى رفض "الأحادية الهدامة" لأمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية في ملف إيران النووي، مؤكدًا حق بلاده في اتخاذ الرد المناسب على أي خطوة من هذا النوع.
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الوكالة الذرية تطالب إيران بالسماح لها للتحقق من مخزونها النووي
12 نوفمبر, 18:36 GMT
وتعتزم الـ"ترويكا" الأوروبية تقديم مسودة مشروع قرار أوروبي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 19 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويعرب المشروع عن قلق الدول الأوروبية من عدم تمكن الوكالة من التحقق من مخزون إيران النووي خلال الأشهر الماضية، استنادًا إلى تقرير المدير العام رافائيل غروسي، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وتؤكد المسودة أنه "على إيران الامتثال للقرارات الدولية المُعاد تفعيلها عبر آلية "سناب باك" في سبتمبر (أيلول) 2025، بما يشمل تعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، وتطبيق البروتوكول الإضافي والبند 3.1 المعدل، إلى جانب التعاون الكامل مع الوكالة وتقديم المعلومات المطلوبة عن مخزوناتها النووية".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الخارجية الإيرانية: مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران "فبركة إسرائيلية"
12 نوفمبر, 13:37 GMT
ويطلب المشروع تكثيف تقارير المدير العام إلى مجلس المحافظين ومجلس الأمن، مع التركيز على التحقق من مخزون اليورانيوم الإيراني وأجهزة الطرد المركزي، ويعتبر "استمرار عدم التحقق من اليورانيوم عالي التخصيب لأكثر من 5 أشهر مسألة خطيرة تتعلق بالامتثال لاتفاق الضمانات".
كما يعيد إدراج بند إيران في جدول أعماله بدءا من الدورة المقبلة، ويطالب بتقارير منتظمة حول تنفيذ القرار.
ويأتي القرار الأوروبي في سياق تفعيل واشنطن والـ"ترويكا" الأوروبية آلية "سناب باك" لفرض العقوبات ضد طهران، بعد حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران 2025، وإحياء القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران، وهو تحرك ترفضه طهران وتصفه بأنه يخلق "فجوة قانونية جديدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала