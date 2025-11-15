https://sarabic.ae/20251115/إيران-ترد-على-مسودة-مشروع-قرار-أوروبي-ضدها-سيقدم-لمجلس-محافظي-الوكالة-الذرية-1107129282.html
إيران ترد على مسودة مشروع قرار أوروبي ضدها سيقدم لمجلس محافظي الوكالة الذرية
أكد رضا نجفي، مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، تمسك بلاده بحقها في الرد على أي خطوة "غير قانونية وغير مبررة" قد تقدم عليها أمريكا أو الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا).
وقال نجفي تعليقًا على التحرك الأمريكي - الأوروبي لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، إن "واشنطن و3 دول أوروبية تواصل إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض رؤاها غير العقلانية والمتسلطة على الشعب الإيراني".
وأوضح أن "الضغط على المدير العام لإصدار تقرير استنادا إلى قرارات منتهية الصلاحية يعد إجراء غير قانوني، يسهم في تعقيد المسار القائم، ويوجه ضربة جديدة للدبلوماسية"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وشدد نجفي على أن "هذه التحركات لن تغير من واقع تطبيق الضمانات في إيران"، الذي قال إنه "جاء نتيجة للعدوان الأمريكي والصهيوني واسترضاء الدول الأوروبية الثلاث".
ودعا جميع أعضاء مجلس المحافظين إلى رفض "الأحادية الهدامة" لأمريكا والـ"ترويكا" الأوروبية في ملف إيران النووي، مؤكدًا حق بلاده في اتخاذ الرد المناسب على أي خطوة من هذا النوع.
وتعتزم الـ"ترويكا" الأوروبية تقديم مسودة مشروع قرار أوروبي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 19 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويعرب المشروع عن قلق الدول الأوروبية من عدم تمكن الوكالة من التحقق من مخزون إيران النووي خلال الأشهر الماضية، استنادًا إلى تقرير المدير العام رافائيل غروسي، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وتؤكد المسودة أنه "على إيران الامتثال للقرارات الدولية المُعاد تفعيلها عبر آلية "سناب باك" في سبتمبر (أيلول) 2025، بما يشمل تعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، وتطبيق البروتوكول الإضافي والبند 3.1 المعدل، إلى جانب التعاون الكامل مع الوكالة وتقديم المعلومات المطلوبة عن مخزوناتها النووية".
ويطلب المشروع تكثيف تقارير المدير العام إلى مجلس المحافظين ومجلس الأمن، مع التركيز على التحقق من مخزون اليورانيوم الإيراني وأجهزة الطرد المركزي، ويعتبر "استمرار عدم التحقق من اليورانيوم عالي التخصيب لأكثر من 5 أشهر مسألة خطيرة تتعلق بالامتثال لاتفاق الضمانات".
كما يعيد إدراج بند إيران في جدول أعماله بدءا من الدورة المقبلة، ويطالب بتقارير منتظمة حول تنفيذ القرار.
ويأتي القرار الأوروبي في سياق تفعيل واشنطن والـ"ترويكا" الأوروبية آلية "سناب باك" لفرض العقوبات ضد طهران، بعد حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران 2025، وإحياء القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران، وهو تحرك ترفضه طهران وتصفه بأنه يخلق "فجوة قانونية جديدة".